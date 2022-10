Vlna na dominantním australském trhu letos vydatně zlevnila | E15.cz

Letošní zima nemusí být tak chladná, jak by se zdálo z vypjatého energetického trhu. Surovina k výrobě nejhřejivějších svetrů letos vydatně zlevnila a slibuje světu čelit mrazům s relativně nízkými náklady. Trh s nejkvalitnější australskou vlnou má za sebou třetí nejhorší léto za uplynulou dekádu a sto kilogramů huňatého materiálu se prodává o patnáct procent levněji než v červnu. Australští chovatelé ovcí, kteří dominantně zásobují globální trh, žehrají na to, že svět řítící se do recese přestává nakupovat zvláště nejkvalitnější druhy vlny.