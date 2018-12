Pražskou burzu lepší rok nečeká | E15.cz

Přestože mnozí měli dojem, že se Donald Trump zapíše do historie jako úspěšný prezident, sám americký prezident tento týden opět udělal mnohé pro to, aby se tak nestalo. Oznámené stažení vojáků USA ze Sýrie a z Afghánistánu, kde se má podle amerických médií jednat skoro o polovinu stávajícího počtu, je mimořádně špatnou zprávou a minulost nám to jasně ukazuje. Když se Američané v roce 2007 začali stahovat z Iráku, generál David Petraeus svoje nadřízené prosil, aby zvolnili. Oslabení americké mise bylo jedním z důvodů pozdějšího vzestupu Islámského státu. Něco podobného uvidíme i teď a je to taky důvod, proč ministr obrany USA James Mattis rezignoval.