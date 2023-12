Reality ustoupily. Češi stále více investují na burzách v cizině | e15.cz

Tuzemští dolaroví milionáři stále častěji zhodnocují své peníze na zahraničních burzách. Výnosy z akciových trhů se tak pro ně stávají jedním z hlavních zdrojů růstu majetku hned vedle jejich vlastních podnikatelských aktivit. Naopak do pozadí trochu ustoupily nákupy investičních nemovitostí. Vyplývá to z nejnovějšího Wealth Reportu, který zveřejnila J&T banka.

„Vzhledem k vývoji na finančních trzích, kde se akciové indexy v Evropě dostaly na 15letá maxima a jeden z nejúspěšnějších roků v historii zaznamenaly také americké technologické akcie, není překvapivé, že nejzajímavější zhodnocení očekávají dolaroví milionáři u akcií zahraničních firem,“ říká hlavní ekonom J&T banky Petr Sklenář.

Poprvé v třináctileté historii Wealth reportu představují pětinu investičního portfolia právě akcie, stejný podíl pak připadá na investiční nemovitosti. Zájem o ně však do jisté míry opadl, především kvůli vysokým úrokovým sazbám a kvůli tomu, že se na realitním trhu negativně promítají vyšší úrokové sazby, přísnější úvěrové podmínky ze strany bank a útlum poptávky po vlastním bydlení.

To vše podle reportu minimalizuje prostor pro růst cen, tedy výnosů z investic v této oblasti. Na trhu tak probíhá pokles zájmu o rezidenční nemovitosti, zemědělskou půdu i stavební pozemky. „Neznamená to však, že by bohatí Češi lámali nad nemovitostmi jako investicí hůl,“ podotýká Sklenář. Podle něj jen prostě viděli zajímavější příležitosti ke zhodnocení peněz jinde.

V průměru deset procent portfolia pak drží bohatí Češi v hotovosti jako rezervu pro případ, že by se naskytla atraktivní investiční příležitost.

Akcie s příběhem

Z rozhovorů s movitými klienty rovněž vyšlo najevo, že investování do akcií je u nich leckdy spojeno s příběhem. Chtějí se tímto způsobem podílet na globálních technologických trendech, jakými je například prudký rozmach umělé inteligence. Hlavními trhy, na které se zaměřují, jsou burzy v USA a v západní Evropě, stále více se poohlížejí i po Indii.

Naopak klesá zájem o čínské akcie, jelikož tamní ekonomika se i kvůli splasknutí bubliny na trhu s nemovitostmi nachází v horší kondici. Na důvěře českých i zahraničních investorů pak nepřidávají ani zvýšené zásahy státu do podnikatelského prostředí a geopolitické napětí mezi USA a Čínou a také okolo Tchaj-wanu. Ten Peking považuje za součást Číny.

Stranou zájmu není ani pražská burza, zejména dividendové tituly, jako jsou ČEZ či akcie bank, její slabinou však je přetrvávající nízký počet titulů, zejména pak těch dostatečně likvidních.

Češi dají na rady expertů

Vedle toho movité Čechy zajímají také investice do českých vládních i korporátních dluhopisů, což souvisí se zajímavými výnosy, které v současnosti v reakci na předchozí růst úrokových sazeb v Česku i zahraničí nabízejí. Ze stejného důvodu jsou oblíbené také termínované vklady. „Oblibě se těší rovněž private equity investice do tuzemských podniků,“ uvedl Petr Sklenář.

Podle průzkumu tuzemští dolaroví milionáři věnují svým investicím stále více času. Přibližně polovina z nich své portfolio sleduje alespoň jednou týdne, pětina dokonce minimálně jednou denně. Častěji vývoj svého akciového portfolia monitorují hlavně mladší milionáři.

Zajímavým poznatkem bylo, že bohatí lidé i z nedostatku času leckdy dají při investování na rady expertů. Důvěřují však takovým, kteří sami „nesou svou kůži na trh“, tedy sami investují. „Pokud pouze rozdáváte rady, ale sám neinvestujete, nemáte u nich šanci,“ konstatuje report J&T banky. V této souvislosti zpráva zmiňuje, že u bohatých lidí došlo k rozčarování z různých finančních influencerů aktivních na sociálních sítích. Jejich burzovní tipy totiž často nevycházejí.