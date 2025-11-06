Předplatné

Nová pětitisícovka ČNB: Vedle Masaryka se objeví i Michl

Česká národní banka

Česká národní banka Zdroj: e15 Miroslav Belančin

Česká národní banka připravuje k 100. výročí založení Národní banky Československé (NBČ) vydání oběžné bankovky v hodnotě 5 000 korun s holografickým přítiskem. Půjde o první použití holografického prvku na české oběžné bankovce.

Nový prvek bude na lícní straně bankovky proveden jako fólie s nanoefekty, aplikovaná horkou ražbou. Fólie bude mít stříbrné metalické provedení s barevnými přechody.

Holografický přítisk ponese:

  • logo „100 let NBČ“ (Národní banky Československé, pozn. aut.), jehož autorem je akademický malíř a autor písma českých bankovek Jan Solpera
  • QR kód s odkazem na tematické stránky ČNB portrét T. G. Masaryka
  • dvě mikrografiky určené k pozorování v mikroskopickém měřítku

Právě poslední dva prvky vytvářejí symbolický most mezi historií a dneškem. Mikrografika Masaryka odkazuje na počátky NBČ v roce 1926. Současnost reprezentuje mikrografika současného guvernéra ČNB Aleše Michla.

Vzhledem k tomu, že české bankovky tradičně nesou portréty osobností, jejichž životní příběh je už uzavřen, půjde o netradiční vizuální setkání dvou epoch – jednoho zakladatele a jednoho úřadujícího představitele.

Hologram zahrne také řadu optických efektů, například bílý a duhový basreliéf, difrakční efekty, flip/flop kontrastní efekt a nanografiku.

Holografický prvek na výroční pětitisícovce propojuje začátky centrální banky s dneškem – připomíná roli T. G. Masaryka při vzniku NBČ a zobrazuje i současného guvernéra ČNB Aleše Michla.Holografický prvek na výroční pětitisícovce propojuje začátky centrální banky s dneškem – připomíná roli T. G. Masaryka při vzniku NBČ a zobrazuje i současného guvernéra ČNB Aleše Michla. | Zdroj: cnb.cz

Navazuje na předchozí speciální edice s přítiskem

Nová pětitisícovka naváže na předchozí oběžné bankovky s přítiskem:

  • 2019 – 100 let československé koruny
  • 2023 – 30 let ČNB a české měny

Přítisk nijak nemění základní výtvarné zpracování bankovky 5 000 Kč, vzor 2023, která zůstává zákonným platidlem.

Kdy bude dostupná a kde ji vyměnit

Speciální pětitisícovka vychází v rámci „Plánu emise mincí a bankovek v letech 2026–2030“, schváleného v květnu 2024.

Podle plánu má banka speciální edici vydat na konci března 2026, v období spojeném se vznikem NBČ.

  • 21. března 1926 – ustavující valná hromada NBČ
  • 1. dubna 1926 – první jednání bankovní rady a zahájení činnosti

K dostání bude na pracovištích ČNB v Praze, Hradci Králové, Brně a Ostravě, kde si ji zájemci budou moci vyměnit za jiné české bankovky nebo mince v hodnotě 5 000 korun.

Přesné datum vydání bude oznámeno později.

 

