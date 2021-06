Role vodíku v globální ekonomice poroste. Akcie budou z trendu těžit | E15.cz

Vodík sehraje podle expertů v nadcházejících letech důležitou roli v takzvané dekarbonizaci světové ekonomiky a v jejím přechodu na zelenější zdroje energie. Největší švýcarská banka UBS v této souvislosti sestavila seznam veřejně obchodovaných společnosti, které by mohly z tohoto trendu v těžit. A tím pádem i jejich investoři, resp. akcionáři.

„Vodíková ekonomika může být pozitivní pro alternativní energie, energetické společnosti (utility) a různé průmyslové sektory,“ uvádí UBS v analýze, kterou má list E15 kompletně k dispozici. Z většího využití vodíku mohou těžit podle analytiků banky také firmy, které vlastní infrastrukturu potřebnou pro skladování a přenos zemního plynu.

"Globální diskuze ohledně využití vodíku v posledních dvanácti měsících zrychlily," píše dále UBS. O využití vodíku se podle analytiků banky uvažuje do značné míry vzhledem k tomu, že některá odvětví hospodářství nemohou snadno přejít na elektrické baterie, a to kvůli jejich váze či ceně. To se týká například zpracovatelského průmyslu, letectví či nákladní přepravy.

Podle UBS, která je nejvýznamnějším světovým správcem majetku nejmovitějších osob (anglicky high net worth a ultra high net worth), by se i díky podpoře ze strany vlád mohl vodík do roku 2050 podílet na světové spotřebě energií více než deseti procenty. S tím budou spojené rozsáhlé investice ze strany vlád i firem, které by měly v souhrnu překonat hranici jednoho bilionu dolarů (při aktuálním kurzu přes 20 bilionů korun).

V analýze nazvané Blue Hydrogen: Will it lead the industrial decarbonisation transition? (link na souhrn) se UBS zabývá zejména takzvaným modrým vodíkem. Ten je sice je sice vyráběný z fosilních paliv, nicméně emise CO2 jsou během výroby zachytávány pomocí takzvané CCS technologie.

Vedle toho existují i zelený vodík (vyráběný pomocí elektřiny z obnovitelných zdrojů) a šedý vodík (na rozdíl od modrého nedochází k zachytávání emisí). Modrý vodík aktuálně vyjde nákladově levněji než zelený, to by se ale podle UBS mělo do budoucna změnit.

Zde je výběr některých firem, na jejichž akcie z dlouhodobějšího hlediska sází analytici finančního domu UBS v oblasti vodíkových technologií:

Air Liquide (burza: Paříž)

Francouzská mezinárodní skupina je jednou z předních firem, které se specializují na výrobu průmyslových plynů. Vyvíjí mimo jiné technologie v oblasti zeleného i modrého vodíku. Úzce spolupracuje s německou skupinou Siemens.

Air Products (New York)

Americká nadnárodní společnosti se rovněž zabývá výrobou a prodejem průmyslových plynů a chemikálií. Zároveň jde o největšího světového výrobce vodíku, když vlastní a provozuje více než 100 továren.

Linde (Frankfurt)

Německá firma Linde je největší světový výrobce průmyslových plynů. V současnosti se vodík podílí na tržbách šesti procenty. Investicemi v oblasti zeleného vodíku však chce management firmy tento podíl do roku 2030 zdvojnásobit.

General Eletric (New York)

Tradiční americký koncern je předním výrobcem plynových turbín pro spalování vodíku. Firma by měla v dalších letech těžit mimo jiné z odklonu od spalování uhlí.

Emerson Electric (New York)

Firma s centrálou v St. Louis zabývá vývojem a prodejem technologií a zařízení pro oblast energetiky. Mimo jiné vyrábí měřící a kontrolní zařízení, která mají jsou vhodná například pro instalaci v elektrolyzérech na výrobu vodíku.

CenterPoint Energy (New York)

Americká energetická společnost rozjela v Minneapolis pilotní projekt na mísení vodíku se zemním plynem. Plný provoz by měl být zahájen v polovině letošního roku.

Hyliion (New York)

Americká technologická společnost se zabývá vývojem pohonných jednotek pro nákladní tahače. Platformy mohou být přizpůsobeny tak, aby je poháněl vodík. Kromě toho ale firma nabízí pohonné jednotky poháněné elektřinou.

Cummins (New York)

Cummins je americký výrobce a prodejce dieselových motorů, plynových motorů, filtrů a souvisejících technologií. V roce 2019 firma Cummins koupila společnost Hydrogenics, která patří mezi světové lídry v oblasti vodíkových technologií, včetně elektrolyzérů.

Burckhardt Compression (Curych)

Švýcarská společnost se sídlem ve Winterthuru se specializuje na pístové kompresory. Patří v tomto sektoru mezi světové lídry, přičemž její technologie jsou využívány například při přenosu a skladování plynu. Zákazníkům nabízí mimo jiné řešení pro vodíkové čerpací stanice.

Sinopec (Šanghaj, New York)

Čínská polostátní ropná a plynárenská společnost plánuje rozsáhlé investice do vodíkových výrobních kapacit. Již v součanosti je největším čínským producentem vodíků. Vedle toho hodlá v Číně vybudovat v příštích pěti letech okolo tisíce vodíkových čerpacích stanic.

