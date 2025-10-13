Smrtelná nehoda znovu otřásla důvěrou v e-auta od Xiaomi. Čína zvažuje zákaz elektronických klik
Akcie čínského technologického gigantu Xiaomi v pondělní seanci oslabily o více než pět procent poté, co se objevily zprávy, že se dveře jednoho z jeho elektromobilů neotevřely po požáru při nehodě v Číně, při níž zemřel jeden člověk, upozornil server CNBC.
Na burze v Hongkongu akcie zpočátku ztrácely až 8,7 procenta, což byl jejich největší propad od dubna, pak ale část ztrát umazaly. Prudká reakce investorů přišla poté, co se na čínských sociálních sítích začaly šířit snímky a videa hořícího sedanu Xiaomi SU7 v městě Čcheng-tu.
Podle svědků i videozáznamů se lidé na místě snažili otevřít dveře vozu a zachránit uvězněného řidiče, ale neuspěli. Požár nakonec uhasili až záchranáři, uvedla místní média.
Policie v Čcheng-tu uvedla, že k nehodě došlo poté, co se vůz SU7 srazil s jiným automobilem, přičemž zemřel 31letý muž, který měl pravděpodobně řídit pod vlivem alkoholu. Společnost Xiaomi, která vyrábí spotřební elektroniku, software i elektromobily, na žádost médií o komentář bezprostředně nereagovala.
Jak moc je autonomie vozu bezpečná?
Incident následuje po smrtelné nehodě modelu SU7 z počátku letošního roku, která vyvolala otázky ohledně autonomních funkcí vozu a rovněž tehdy způsobila pokles akcií Xiaomi.
Nehoda může znovu posílit kritiku elektronických klik dveří, jejichž používání rozšířila Tesla a které jsou dnes běžné u moderních elektromobilů. Na rozdíl od mechanických klik jsou tyto elektronické mechanismy závislé na senzorech a (samozřejmě) elektrickém napájení, a mohou proto selhat při požáru nebo výpadku proudu ve vozu.
Podle čínských státních médií tamní úřady zvažují zákaz elektronických klik kvůli bezpečnostním rizikům s nimi spojeným.
Mezitím americký Úřad pro bezpečnost silničního provozu (NHTSA) zahájil vyšetřování zhruba 174 tisíc vozů Tesla Model Y po obdržení hlášení o problémech s otevíráním dveří.