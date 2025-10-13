Budoucnost mobility a měst: Technologie, inovace a investice na e15 Mobility & Future
Na úterní konferenci e15 Mobility & Future se setkají lídři z automobilového sektoru, vizionáři městských transformací a ženy, které mění pravidla v oblasti mobility a leadershipu. Diskutovat se bude o mikromobilitě, elektromobilitě, budoucnosti městských center a investičních strategiích, které formují mobilitu zítřka. Keynote speakerem bude světově proslulý architekt Daniel Libeskind, který je autorem masterplanu newyorského Ground Zero, židovského muzea v Berlíně a mnoha dalších staveb ve světových metropolích. Mezi hosty se dále představí Adam Čečák z PRE, generální ředitel MOL Ľuboš Dinka, automobilová závodnice Barbora Holická, a mnozí další.