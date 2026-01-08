Ropa opět zpevňuje, trh reaguje na americké sankce a vývoj v Iráku
- Ceny ropy Brent i WTI se po dvou dnech poklesu zvedly zhruba o dvě procenta.
- Trh reaguje hlavně na vývoj kolem Venezuely a na postup návrhu amerických sankcí.
- Pozornost se zároveň obrací k Iráku (Západní Kurna 2) a k protestům v Íránu, i když analytici dál čekají letos vysokou globální nabídku.
Ceny ropy se dnes po dvou dnech poklesu zvyšují. Obchodníci sledují vývoj situace ve Venezuele a zprávy a pokroku v navrhované americké legislativě ohledně sankcí proti zemím, které obchodují s Ruskem. Trh si ale všímá i vývoje v Iráku a v Íránu.
Cena severomořské ropy Brent kolem 18:00 SEČ vykazovala růst o 2,1 procenta nad 61,20 dolaru za barel. Americká lehká ropa WTI si ve stejnou dobu připisovala téměř dvě procenta a prodávala se za 57,10 dolaru za barel.
K růstu cen přispěla i zpráva, že americký prezident Donald Trump umožnil postoupit návrh zákona o sankcích vůči Rusku, což zvýšilo obavy z případného dalšího omezení ruského vývozu ropy, uvedl analytik Tamas Varga ze společnosti PVM. Republikánský senátor Lindsey Graham ve středu uvedl, že Trump dal zákonu zelenou, a dodal, že hlasování o něm by se mohlo uskutečnit už příští týden.
Ceny ropy v předchozích dnech klesaly
Ceny ropy v předchozích dnech klesaly, protože obchodníci letos očekávají vysokou globální nabídku. Analytici Morgan Stanley předpovídají v první polovině letošního roku přebytek na trhu až tři miliony barelů denně.
Americký vládní Úřad pro energetické informace (EIA) ve středu uvedl, že zásoby benzinu a destilátů se v týdnu do 2. ledna zvýšily více, než očekávali analytici. Zásoby ropy ale klesly.
V úterý Washington oznámil dohodu s Caracasem, která Spojeným státům umožní přístup k venezuelské ropě. Podle zdrojů agentury Reuters může dohoda zpočátku vyžadovat přesměrování nákladů, které byly původně určeny pro Čínu. Americký ministr energetiky Chris Wright uvedl, že je možné vyvážit role USA a Číny ve Venezuele, aby byl umožněn obchod, Washington ale neumožní Pekingu získat významnou kontrolu nad touto latinskoamerickou zemí.
Spojené státy ve středu v Atlantském oceánu zabavily dva ropné tankery spojené s Venezuelou, z nichž jeden plul pod ruskou vlajkou. Zadržení tankerů je součástí úsilí prezidenta Trumpa o řízení toků ropy v Americe a tlaku na venezuelskou socialistickou vládu, aby se stala spojencem Washingtonu. Po sobotním vojenském útoku v Caracasu, při kterém byl zajat venezuelský prezident Nicolás Maduro, Spojené státy stupňují blokádu plavidel, na která se vztahují sankce a která plují k Venezuele i opačným směrem, uvedla agentura Reuters.
V Iráku vláda schválila plán na znárodnění provozu ropného pole Západní Kurna 2, aby předešla možným problémům způsobeným americkými sankcemi proti ruské firmě Lukoil, která se na projektu podílí. Státní společnost Basra Oil Company převezme provoz pole na 12 měsíců.
V Íránu pokračují protesty proti ekonomickým potížím spojeným s reformami. Podle analytiků může situace ohrozit vývoz ropy z Íránu, který tvoří zhruba dvě procenta globální nabídky.