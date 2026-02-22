Přehlížený hráč Asie. Proč by Evropa měla víc sledovat Vietnam
- Vietnam se pod vedením komunistické strany rychle mění v ambiciózní ekonomiku s vysokým růstem, která chce do roku 2045 patřit mezi vysokopříjmové země.
- Země zároveň zavádí tvrdé reformy státu, omezuje byrokracii a snaží se posílit vlastní průmysl po vzoru úspěšných asijských ekonomik.
- V zahraniční politice pak sází na „bambusovou diplomacii“, díky níž vyvažuje vztahy s USA, Čínou i Ruskem a hraje důležitou roli v citlivém regionu Jihočínského moře.
Vietnam už dávno není jen exotickou dovolenkovou destinací nebo zemí rýžových polí. Pod vedením komunistické strany se mění v dravého asijského tygra, který aplikuje šokovou terapii, ruší celé úrovně státní správy a v zahraniční politice hraje vysokou hru zvanou „bambusová diplomacie“. Ředitel Centra asijsko-pacifických studií na CEVRO Univerzitě Jan Železný v rozhovoru vysvětluje, proč je Hanoj pro Evropu klíčovým, ale přehlíženým hráčem.
Co se dozvíte:
Proč je Vietnam podceňovaný: Země s 8% ročním růstem HDP a ambicí stát se do roku 2045 vysokopříjmovou ekonomikou.
Politická šoková terapie: Jak Vietnam ruší okresy, slučuje provincie a propouští až 15 % státních úředníků pro vyšší efektivitu.
Inspirace u sousedů: Proč komunisté budují národní průmyslové šampiony po vzoru Jihokorejců.
Bambusová diplomacie: Unikátní strategie „ohnout se, ale nezlomit“, díky které Vietnam úspěšně lavíruje mezi USA, Čínou a Ruskem.
Rizika v Jihočínském moři: Proč je tento region pro světový obchod stejně kritický jako Tchaj-wan a jakou roli v něm hrají umělé ostrovy.