Pavel jmenoval Červeného ministrem životního prostředí, Babišův kabinet je kompletní
- Prezident Petr Pavel jmenoval Igora Červeného (Motoristé) ministrem životního prostředí.
- Pavel při jmenování zdůraznil, že ministerstvo se má vrátit k ochraně životního prostředí.
- Červený nahradil původně zvažovaného Filipa Turka, kterého prezident odmítl jmenovat.
Prezident Petr Pavel v pondělí ráno na Pražském hradě jmenoval kandidáta Motoristů Igora Červeného ministrem životního prostředí. Zhruba po dvou měsících se tak zkompletoval kabinet premiéra Andreje Babiše (ANO). Řízením ministerstva životního prostředí byl dosud pověřen ministr zahraničí a předseda Motoristů Petr Macinka. Babiš dnes dopoledne Červeného uvede do funkce.
„Resort ministerstva životního prostředí je poznamenám v poslední době řadou emocí, jako by veškerá problematika, kterou by se tento resort měl zabývat, byla zúžena na nějaký boj proti zeleným ideologiím. Já jsem přesvědčen o tom, že bychom měli udělat všechno pro to, abychom se vrátili k podstatě toho, k čemu tento resort slouží, a to znamená ochrana životního prostředí,“ řekl Pavel po jmenování Červeného.
Důležité je podle hlavy státu pracovat s daty, nikoli s emocemi. Pavel také upozornil na to, že ne všechny rozbory jsou objektivní a některé jsou menšinové. „Bude i úkolem pana ministra, aby pracoval s názory, které reprezentují většinové vidění expertů nejenom u nás, ale i v celém světě,“ uvedl prezident.
VIDEO: Motorista Igor Červený je minisrem životního prostředí. „Pracujte s daty, ne emocemi,“ řekl mu při jmenování prezident Pavel
Ochrana životního prostředí není jen o povolenkách
Ochrana životního prostředí podle něho není jen o emisních povolenkách nebo o programu zaměřeném na energetické úspory, ale také o kvalitě vzduchu, vody nebo půdy. V souvislosti s tím Pavel vyzval k debatě s odborníky, opozicí, občany i představiteli národních parků a organizací, které se ochranou životního prostředí věnují. „Absence debaty povede jen k dalším emocím,“ varoval prezident.
Původního kandidáta Motoristů do čela úřadu Filipa Turka odmítal Pavel jmenovat mimo jiné kvůli některým jeho postojům a výrokům. Motoristé původně uváděli, že jiného kandidáta na ministra nenavrhnou, minulé pondělí ale jako nominanta představili poslance Červeného. Podle Turka tak strana udělala ústupek Pražskému hradu.
Červený ve čtvrtek po schůzce s prezidentem uvedl, že pokud ho Pavel jmenuje, na ministerstvu bude fungovat malá svatá trojice, kterou nový ministr vytvoří společně s ředitelem sekce technické ochrany životního prostředí Jaromírem Wasserbauerem a Turkem, který se v polovině ledna stal vládním zmocněncem pro klimatickou politiku a Green Deal.
Informatik a specialista na digitalizaci Červený je poslancem za Motoristy od loňských říjnových voleb, zvolen byl z druhého místa kandidátky strany ve Středočeském kraji. Ve Sněmovně je mimo jiné místopředsedou hospodářského výboru a místopředsedou výboru pro zdravotnictví, působí také v několika podvýborech, třeba pro energetiku.