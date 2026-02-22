Do Krkonoš dorazil stavební boom. Vláda zamítla valorizaci výchovného
Přečtěte si nejzajímavější články uplynulého týdne.
Důchodkyně, které pečovaly o děti, ostrouhají. Vláda zamítla valorizaci výchovného
- Skutečná hodnota bonusu za každé vychované dítě po čase vlivem inflace výrazně klesá.
- Většina žen, které penze čeká, dostane příspěvek za potomky na základě nového modelu.
- Vláda chystá další změny, předloží novelu příslušného zákona.
Na úpatí Krkonoš dorazil stavební boom. Takhle vypadá jejich polská část
- Jen pár kilometrů od hranic Krkonošského národního parku rostou obří ubytovací resorty.
- Polští developeři intenzivně cílí i na české turisty.
- Rozmach nabídky na polské straně Krkonoš pozorně sledují také tuzemští hoteliéři.
Léčba, ne zkratka. Lékař Machytka shodil 17 kilo a hájí stamilionové výdaje Čechů za léky typu Ozempic
- Češi podle dat SÚKL utratí za moderní léky na obezitu více než 100 milionů korun měsíčně.
- Léky je podle obezitologa Machytky třeba brát celoživotně – stejně jako při terapii vysokého krevního tlaku.
- Díky lékům klesá podle něj ve světě i prodej alkoholu, protože chuť na něj se s léky vytrácí stejně jako chuť na sladké.
Vláda vykoupí minoritní akcionáře a ovládne energetický gigant ČEZ, potvrdil Havlíček
- Ministr průmyslu Karel Havlíček potvrdil záměr vlády získat 100% podíl v energetické skupině ČEZ a učinit z ní čistě státní podnik.
- Klíčovým krokem bude vytěsnění soukromých investorů, kteří v současnosti drží přibližně 30 procent akcií společnosti.
- Přestože konkrétní parametry zatím nebyly specifikovány, přípravné práce na ovládnutí firmy mají začít ještě v průběhu letošního roku.