Do Krkonoš dorazil stavební boom. Vláda zamítla valorizaci výchovného

Co vám neuteklo Zdroj: e15

  • Důchodkyně, které pečovaly o děti, ostrouhají. Vláda zamítla valorizaci výchovného.
  • Na úpatí Krkonoš dorazil stavební boom. Takhle vypadá jejich polská část.
  • Léčba, ne zkratka. Lékař Machytka shodil 17 kilo a hájí stamilionové výdaje Čechů za léky typu Ozempic.

Přečtěte si nejzajímavější články uplynulého týdne.

Důchodkyně, které pečovaly o děti, ostrouhají. Vláda zamítla valorizaci výchovného

  • Skutečná hodnota bonusu za každé vychované dítě po čase vlivem inflace výrazně klesá. 
  • Většina žen, které penze čeká, dostane příspěvek za potomky na základě nového modelu. 
  • Vláda chystá další změny, předloží novelu příslušného zákona. 

Na úpatí Krkonoš dorazil stavební boom. Takhle vypadá jejich polská část

  • Jen pár kilometrů od hranic Krkonošského národního parku rostou obří ubytovací resorty. 
  • Polští developeři intenzivně cílí i na české turisty. 
  • Rozmach nabídky na polské straně Krkonoš pozorně sledují také tuzemští hoteliéři. 

Léčba, ne zkratka. Lékař Machytka shodil 17 kilo a hájí stamilionové výdaje Čechů za léky typu Ozempic

  • Češi podle dat SÚKL utratí za moderní léky na obezitu více než 100 milionů korun měsíčně. 
  • Léky je podle obezitologa Machytky třeba brát celoživotně – stejně jako při terapii vysokého krevního tlaku.
  • Díky lékům klesá podle něj ve světě i prodej alkoholu, protože chuť na něj se s léky vytrácí stejně jako chuť na sladké. 

Flow: Evžen Machytka • e15

Vláda vykoupí minoritní akcionáře a ovládne energetický gigant ČEZ, potvrdil Havlíček

  • Ministr průmyslu Karel Havlíček potvrdil záměr vlády získat 100% podíl v energetické skupině ČEZ a učinit z ní čistě státní podnik.
  • Klíčovým krokem bude vytěsnění soukromých investorů, kteří v současnosti drží přibližně 30 procent akcií společnosti.
  • Přestože konkrétní parametry zatím nebyly specifikovány, přípravné práce na ovládnutí firmy mají začít ještě v průběhu letošního roku.
