„Společnosti Saunia Finance se schvaluje prospekt dluhopisů v předpokládané celkové jmenovité hodnotě až 300 milionů korun o jmenovité hodnotě jednoho dluhopisu 10 tisíc korun a s datem splatnosti prvního září 2027,“ uvádí srpnové rozhodnutí České národní banky. Dominantní akcionář emitenta Bohumil Píše na dodatečné dotazy e15 do uzávěrky článku neodpověděl.

Bondy schválené emise zatím nejsou v prodeji, aktuálně firmě běží na Facebooku rozsáhlá kampaň na prodej jiných dluhopisů, a to vydaných spřízněnou společnosti Saunia AT. Ta stojí mimo skupinu Saunia, patří přímo trojici jejích akcionářů a podle informací na webu hodlá výnosem z prodeje papírů financovat expanzi Saunie do Rakouska.

Experti zdůrazňují rizikovou povahu chystané várky dluhopisů, a to primárně s ohledem na velkou zadluženost skupiny. „Z našeho pohledu jsou dluhopisy velmi rizikové. Investice je sázka na to, že se společnosti podaří zvrátit trend a dostat se do zisku,“ odkazuje analytik společnosti Fichtner Tomáš Tyl na fakt, že společnost zatím podle veřejně dostupných dat nebyla ve své historii zatím nikdy zisková. Bondy Saunia úročí osmi procenty ročně, což podle analytiků vzhledem k riziku není dost.

„Výnos po odečtení daně je na úrovni kolem sedmi procent, je silně podprůměrný a naprosto nekompenzuje přirážku za riziko a nelikviditu,“ dodává ekonom finanční skupiny Partners Martin Mašát s tím, že například státní dluhopisy, které investoři vnímají jako bezrizikové, nesou kolem čtyř procent.