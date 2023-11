Short Seller Muddy Waters zaslal Vítkově CPI PG otázky ohledně nesrovnalostí. Žádá odpovědi | e15.cz

„CPI PG dosud neposkytla vysvětlení zjevného obchodování se spřízněnými stranami a vyvádění majetku hlavním akcionářem, což vede ke snižování hodnoty společnosti,“ píše společnost Muddy Waters v úvodu dokumentu nazvaném Dear CPI PG: Please Explain How Vitek Isn’t Asset-Stripping the Company. Asset stripping je výraz pro vyvádění aktiv, v Česku se někdy používá slovo tunelování.

„Jelikož společnost CPI PG uvedla, že naše závěry byly nesprávné, určitě bychom jí rádi poskytli příležitost objasnit naše nedorozumění před tím, než zveřejníme další zjištění,“ uvádí se dále v dokumentu.