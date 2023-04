Investiční newsletter: Akcie automobilky Tesla čeká raketový růst, tvrdí tým hvězdné investorky | e15.cz

Nechali jste se zlákat strmým růstem ceny akcií automobilky Tesla ve druhé polovině předminulého roku a nakoupili jste je do svého portfolia? Pokud jste se cenných papírů výrobce elektromobilů, kterého řídí miliardář Elon Musk, mezitím nezbavili, sedíte nyní na velké ztrátě a podobně jako vlastníci akcií technologické firmy Cisco trpělivě vyčkáváte, až se kurz vrátí zpět do rekordních výšin.

Pro připomenutí, zatímco v listopadu 2021 se kurz akcií Tesly pohyboval i na více než 400 dolarech za kus (nejvýše v historii), v úvodu tohoto týdne se cenné papíry obchodovaly na burze Nasdaq za ceny okolo 160 dolarů, tedy zhruba o 60 procent níže. I tak činí tržní hodnota Tesly závratných 500 miliard dolarů, více než šestinásobek kapitalizace německé skupiny Volkswagen.

Pokud jste však dlouhodobý investor a vizím a plánům Elona Muska i přes propad kurzu dál věříte, máte šanci na akciích Tesly v nejbližších letech vydělat. Možná. Velkými optimisty jsou v tomto ohledu například analytici americké společnosti Ark Invest, kterou vlastní investorka Cathie Woodová. Tato mediálně zdatná žena se proslavila v roce 2020, kdy její vlajkový burzovně obchodovaný fond Ark Innovation ETF dosáhl zhodnocení 152 procent. Jedním z hlavních důvodů byla právě sázka na akcie Tesly.

Vývoj kurzu akcií firmy Tesla a podílových listů fondu Ark Innovation v posledních pěti letech

Od února 2021 se však hodnota podílových listů fondu Ark Innovation ETF postupně propadla o tři čtvrtiny s tím, jak se globální investoři odvrátili od akcií mnoha nadějných, ale zároveň prodělávajících firem. Právě ty tvoří páteř portfolia fondu. Tesla je v současnosti jeho největší částí společně s akciemi firem Zoom Video a Roku.

V nejnovější analýze nazvané ARK’s Expected Value For Tesla In 2027 experti fondu Ark Tasha Keeneyová, Sam Korus a Daniel Maguire v základním scénáři spočítali, že do roku 2027 by se cena akcií společnosti Tesla mohla vyšplhat na dva tisíce dolarů, tedy na přibližně dvanáctinásobek současného stavu. Medvědí, pesimističtější varianta má cílovou cenu 1400 dolarů, optimistická počítá s až 2,5 tisíce dolarů. Rozpětí pro tržní hodnotu automobilky tak dělá 4,4 až 7,9 bilionu dolarů. Divoká čísla!

Podle autorů budou hlavním hybatelem vysokých marží, prudkého růstu tržeb, zisků a hodnoty automobilky Tesla především autonomně řízené vozy a s tím související prudký rozmach robotických taxi v nejbližších letech. Jde o dost odvážný výhled, když vezmeme v potaz, že do roku 2027 už mnoho času nezbývá a plně samořiditelná auta a robotaxi jsou stále jen okrajovou záležitostí, většinou v testovacím provozu. Nehledě na stále nedořešený právní rámec fungování takových vozů včetně odpovědnosti za případné nehody.

Cathie Woodová však očekávání svých analytiků věří: „Robotaxi jsou jednou z nejdůležitějších investičních příležitostí současné éry,“ řekla minulý týden v rozhovoru pro televizní stanici CNBC.

Není překvapením, že optimistická analýza expertů fondu Ark Invest má své kritiky. Patří mezi ně například i americký investor Christopher Bloomstran. Report analytiků Arku podrobil na sociální síti Twitter ostré kritice, a to hned z několika úhlů.

„Tržní hodnota okolo sedmi bilionů dolarů je pouhých 21 procent současné celkové hodnoty indexu S&P 500. Firmy Microsoft, Apple, Google, Amazon a Meta mají nyní dohromady hodnotu 7,7 bilionu. Nárůst z úrovně 165 na dva tisíce dolarů během necelých pěti let dělá 69 procent ročně. To dává smysl,“ napsal ironicky v jednom z příspěvků svého poměrně dlouhého vlákna.

Co si z toho vzít jako investor?

Cathie Woodová a její tým jsou pověstní odvážnými předpověďmi. Například v roce 2018 investorka očekávala, že cena akcií kalifornské automobilky dosáhne do pěti let úrovně čtyř tisíc dolarů, tedy vzroste dvanáctinásobně. Stalo se tak již na přelomu let 2020 a 2021 (V srpnu 2020 došlo k rozdělení akcií Tesly v poměru 5 : 1. Její odhad vycházel z ceny před rozdělením – pozn. aut.).

Na začátku letošního roku pak Cathie Woodová řekla, že do roku 2030 vzroste cena kryptoměny bitcoin na 1,5 milionu dolarů. V současnosti se zatím pohybuje pod 30 tisíci dolary.

V roce 2018 měla Tesla problémy se zvyšováním produkce svého populárního Modelu 3, potýkala se s nedostatky v kvalitě svých vozů a čelila odlivu hotovosti. Elon Musk však dokázal trable překonat a poslat tak rázný vzkaz pesimistům a kritikům. A Cathie Woodová na tom vydělala. I přes úspěšný odhad z roku 2018 je však třeba brát prognózy expertů fondu Ark s velkou rezervou.

Číslo týdne

500 miliard dolarů

Před týdnem jsem psal o tom, jak na pařížské burze roste cena akcií firem podnikajících v oblasti luxusu. V posledních dnech cenné papíry firem LVMH, L’Oréal a Hermès dál posilovaly. A skupina LVMH, do jejíhož portfolia patří značky Louis Vuitton, Moët & Chandon, Hennessy, Givenchy, Bulgari či Sephora, se v pondělí dokonce stala první veřejně obchodovanou evropskou korporací, jejíž tržní hodnota dosáhla hranice 500 miliard dolarů (10,6 bilionu korun). LVMH ovládá nejbohatší člověk světa Bernard Arnault. Firma letos těží z oživení čínského trhu poté, co Peking ukončil přísná opatření proti šíření covidu.