Start-up Hardwario míří na pražskou burzu. Investory láká na prudký růst tržeb a zisku | E15.cz

„Náš zájem o vstup na pražskou burzu jsme deklarovali již před třemi lety, kdy jsme dělali první crowdfundingové kolo na platformě Fundlift. Už tehdy jsme zmiňovali, že to je pro naši firmu další logický krok,“ řekl deníku E15 CEO a spoluzakladatel firmy Alan Fabik. Ten v minulosti jednu dobu působil mimo jiné ve společnosti Jablotron, které prodal svou předchozí firmu Jablonet.

„Následujeme to, co jsme říkali. Líbí se nám to jako způsob financování českých firem, které mají globální přesah. Na příkladu firem eMan či Fixed.zone vidíme, že to firmu mění k lepšímu. Mimo jiné vznikají vztahy s akcionáři, kteří žijí příběh firmy. A sami se mohou stát zákazníky,“ dodal.

Jako důvod vstupu na burzu uvedl také touhu rozhýbat tuzemský kapitálový trh. „Jsme jeden z prvních titulů, který jde na Start vyloženě jako startup. Máme krátkou historii, sázíme na růst a chceme dalším firmám ukázat, že toto může být správná cesta,“ řekl.

V rámci IPO bude v nabídce 2,87 milionu kusů akcií, tedy až 20 procent firmy. Cenové rozpětí objednávek bylo stanoveno od 17 korun až do 25 korun za jednu akcii. Minimální velikost objednávky, jeden lot, činí tisíc akcií, tedy 17 až 25 tisíc korun. Společnost Hardwario očekává, že prostřednictvím IPO získá nový kapitál v objemu 48,79 až 71,75 milionu korun.

„Jsme startupová firma, která míří na rychlý růst. Valuaci jsme dělali na základě čísel, která budou v budoucnu,“ poznamenal Fabik ke stanovené ceně akcií. Získané prostředky využije společnost Hardwario k posílení provozního cash-flow a obchodu, ale rovněž k posílení skladových zásob a vývoje vlastních inovativních produktů.

Podle zprávy pro investory management firmy předpokládá více než 10násobný nárůst tržeb do roku 2026 na 229 milionů korun a zvýšení provozního zisku EBITDA na 55 milionů, což by znamenalo EBITDA marži okolo 24 procent.

Společnost byla v roce 2016 založena jako privátní investice skupiny Jablotron a v roce 2017 odkoupena vysokými manažery Jablotronu Alanem Fabikem a Pavlem Hübnerem. Oba aktivně řídí společnost a drží téměř 56procentní podíl ve firmě.

Mezi koncové uživatele produktů společnost Hardwario patří již v současnosti celá řada významných firem, včetně Škoda Auto, Lego, Asahi, ArcelorMittal, Siemens nebo Coca-Cola. Mezi technologické partnery pak patří operátoři mobilních sítí a společnost Microsoft. Společnost má pobočky ve Velké Británii, Polsku a USA.

Z(a)tracená čísla – Recese:

Video se připravuje ... Z(a)tracená čísla 8. díl • VIDEO Videohub

Akcie společnosti Hardwario půjde v rámci IPO koupit prostřednictvím členů burzy, například Fio Banky, Patrie či platformy oPORTUnity, která spadá pod Wood & Company.

Vstup na burzu má podle Alana Fabika přínosy nejen z hlediska získání nového kapitálu, ale i vůči obchodním partnerům. „Už jen v tom, že jsme se přeměnili na akciovou společnost a deklarovali úmysl vstoupit na burzu, vidíme přínosy. Prošli jsme právním i finančním auditem. Mezi naše zákazníky patří například Lego a takové firmy vyžadují, aby u jejich obchodních partnerů bylo vše v pořádku. To nám pomáhá,“ řekl.

Novou emisi na pražské burze přivítal generální ředitel Burzy cenných papírů Praha Petr Koblic: „Je skvělé, že se na startovní čáru staví další firma, a to opět z oboru, který doposud není na trhu reprezentován. Držím firmě Hardwario palce, aby navzdory složité tržní situaci úspěšně oslovila investory a mohla se zařadit mezi emitenty trhu Start.“

Na trhu Start pražské burzy je v současnosti zalistováno dvanáct firem. Jako zatím poslední na něj vstoupila před pár týdny společnost Bezvavlasy, která se zabývá online a velkoobchodním prodejem vlasové kosmetiky. V primární veřejné nabídce prodala investorům na přelomu srpna a září 230 tisíc akcií v celkové hodnotě 112,7 milionu korun. Cenné papíry prodávali majitelé firmy František Novotný a Aleš Hudeček.

V předchozích měsících na trhu Start rovněž úspěšně prodali své akcie výrobce klik a kování M&T bývalého fotbalového reprezentanta Ivo Ulicha, slovenská metalurgická firma Gevorkyan a také gastronomická společnost Coloseum Holding – i když v jejím případě byl zájem investorů poměrně vlažný.

Vedle těchto firem pak v září využil trh Start pro navýšení svého kapitálu zpracovatelů kůži Karo Leather. Investorům prodala firma akcie za 132 milionů korun.