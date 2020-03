Akcie naznačují propad kvůli číslům americké nezaměstnanosti | E15.cz

Web E15 přináší přehled důležitých témat, která by vám dnes neměla uniknout.

Rozpačitá nálada na trzích

Zatímco američtí senátoři podpořili bilionový balíček na podporu tamní ekonomiky, investoři s obavami vyhlížejí zveřejnění statistik o vývoji nezaměstnanosti v USA.

Do těch se už promítnou opatření přijatá kvůli šíření koronaviru. Kontrakty na budoucí ceny akcií tomu na Západě odpovídají. Jak americké indexy, tak ty evropské by měly otevřít se zhruba jednoprocentními ztrátami. Evropské indexy přitom včera druhý den za sebou posílily.

Amazon zavřel sklad

Největší internetový obchod na světě musel zavřít jeden ze svých skladů v Kentucky. U tří pracovníků se objevila nákaza koronavirem. Stěžovali si, že pracoviště šíření nemoci napomáhá. Neumožňuje prý dodržovat bezpečné odstupy mezi zaměstnanci a na místě údajně chybí dostatek dezinfekčních prostředků.

Státy začínají hromadit jídlo

V době panující nejistoty kvůli pandemii zakazují některé země export potravin. Kazachstán stopnul vývoz mouky, mrkve, cukru a brambor. Vietnam pozastavil prodej rýže za hranice, přičemž Srbsko stejně postupovalo v případě slunečnicového oleje. Představitelé Ruska se nechali slyšet, že podobná opatření zvažují.

Čína zasáhne do kurzu své měny

Centrální banka Číny ve čtvrtek nejspíš upraví cílení kurzu jüanu vůči dolaru. Analytici očekávají, že dojde k posílení čínské měny o 105 bazických bodů.

Rusko zastavuje mezinárodní lety

Vláda v Moskvě nařídila úřadu pro civilní letectví, aby od pátku zastavil veškeré pravidelné i charterové lety mířící do Ruska i z něho. Děje se tak v souvislosti s šířením koronaviru. Ruské letecké společnosti budou moci posílat svá letadla do cizích zemí, aby tam vyzvedla ruské občany a dopravila je do vlasti.