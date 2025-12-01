Stříbro letos poráží zlato i platinu. Táhne ho průmysl a napjatá nabídka
- Stříbro dál láme rekordy: spotově se dostalo na 57,86 dolaru za unci a od ledna je výrazně výš.
- Letos poráží i jiné drahé kovy; táhne ho hlavně průmyslová poptávka (EV, soláry, AI).
- Nabídka je napjatá: klesá těžba a zásoby jsou nízké, cenu podporují i sázky na nižší sazby Fedu.
Cena stříbra k okamžitému dodání překonala další rekord. V pondělí dopoledne se vyšplhala na 57,86 dolaru za troyskou unci (oz; 31,1 gramu), uvedla agentura Reuters. Od ledna je stříbro podle Reuters výše o více než 90 procent. Analytici zároveň upozorňují, že letošní výnosy z držení stříbra překonávají i jiné drahé kovy včetně zlata.
„Stříbro letos od začátku roku zažívá historický růst a potvrzuje svou pozici nejdynamičtějšího drahého kovu,“ sdělil analytik Purple Trading Petr Lajsek. Připomněl, že stříbro se stále víc uplatňuje v technologiích – například při výrobě elektromobilů, solárních panelů nebo komponentů pro umělou inteligenci (AI). Průmyslová poptávka podle něj roste rychleji než produkce.
Lajsek také srovnal výkonnost jednotlivých kovů: zatímco stříbro od ledna vzrostlo o 94 procent, zlato přidalo 62 procent, platina 82 procent a palladium 62 procent. „Kromě několika akciových titulů tak letos svým výkonem stříbro válcuje prakticky všechna aktiva. Žádný akciový index, žádná větší kryptoměna ani žádná komodita se stříbru nerovnají,“ dodal.
Na straně nabídky trh podle Lajska tlačí těžba, která klesá zejména v Latinské Americe. K tomu se přidávají rekordně nízké zásoby ve skladech v Londýně i Šanghaji. „Nedostatek fyzického kovu tlačí cenu nahoru a vytváří napjatý trh, kde jsou transakce často komplikované,“ uvedl.
Vývoj úrokových sazeb v USA
Dalším faktorem je podle analytiků očekávání vývoje úrokových sazeb v USA. Trh nyní znovu počítá se snížením sazeb americké centrální banky (Fed) v prosinci. Očekává se také, že nový šéf Fedu bude spíše prosazovat uvolněnější měnovou politiku, což podporuje investiční poptávku po zlatě; agentuře Reuters to řekl analytik švýcarské banky UBS Giovanni Staunovo s tím, že z tohoto efektu těží i stříbro.
Reuters zároveň připomíná, že pozornost médií se při růstu cen často soustředí spíš na zlato – kvůli jeho historické roli uchovatele hodnoty i atraktivitě ve šperkařství. Komentátor Reuters Clyde Russell už dříve uvedl, že růst ceny zlata stojí mimo jiné na nákupech centrálních bank a silném zájmu investorů o burzovně obchodované fondy (ETF) i o zlaté cihly a mince. Stříbro podle něj ze zájmu o drahé kovy také těží, přesvědčivějším argumentem pro jeho zdražování ale zůstává rostoucí průmyslová poptávka a omezené možnosti rychle navýšit těžbu.