Na rozdíl od oděvu je k životu nepotřebujeme, a přece nás tak přitahují – co je to? Šperky!
- Zlato, perly i jablonecká bižuterie. Kolik podob může mít šperk, názorně předvedla trojice šperkařů, které jsme pozvali k jednomu stolu.
- V cukrářském butiku kousek od Národního divadla nám ukázali své největší poklady.
- Co podle Terezy Otáhalíkové, Anežky Juhové a Zbyňka Krulicha nejlépe vystihuje jejich um?
Znovuobjevená krása bižuterie
Šperk představuje pro Terezu Otáhalíkovou možnost, jak se kreativně realizovat. Dříve tuto roli plnil oděv, vystudovala oděvní design na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Hned po škole však dostala nabídku pracovat jako designérka šperku pro Preciosu, módní návrhářství tak celkem záhy vyměnila za šperkařství. „Na špercích se mi líbí i to, že je na rozdíl od oděvu k životu nepotřebujeme, a přece nás tak přitahují,“ zmiňuje Otáhalíková.
Jelikož Preciosa sídlí v Jablonci nad Nisou, zamilovala si šperkařka nejen český křišťál a skleněné komponenty, které využívá i ve své tvorbě, ale především jí učarovala jablonecká bižuterie. Často ji přitom inspiruje samotné řemeslo: pasířství, ručně mačkané skleněné kameny a další tradiční odvětví, jež mají v české historii hluboké kořeny. Na tyto tradiční techniky výroby šperků ve své práci navazuje, ovšem vnáší do nich vlastní rukopis. „Jablonecká bižuterie kdysi vznikala i proto, aby imitovala drahé šperky s drahokamy. Dnes je její role úplně jinde. Skutečnou hodnotu jí dává originální design, technologie a svoboda vytvářet tvary a objekty, které by u klasických luxusních šperků nebyly možné,“ uvádí Otáhalíková.
Další podněty k ní přicházejí ze všech možných směrů. „V poslední době mě hodně ovlivňuje umění a techniky kresby, stejně tak hledání rovnováhy mezi vysokým a nízkým. Obojí se v mé tvorbě v příštích letech výrazně projeví.“ Opakovaně se také vrací ke květinovým motivům, které ji fascinují různorodostí tvarů a barev – ať už jde o jejich dramatickou krásu, nebo tvarovou podivnost.
Koncem loňského roku šperkařka představila novou kolekci Lenitas. Název odkazuje na latinské slovo, jež lze přeložit jako jemnost, mírnost. Po výraznějších špercích z předchozí, opulentnější kolekce Fragilità Nuova tak nyní přichází zjemnění a čisté linie. Kromě náušnic, které svým hladkým povrchem evokují listy nebo minimalistické květy, kolekce zahrnuje také brože, vlasové spony, náramky a vázací náhrdelníky. Jeden z nich Otáhalíková přinesla ukázat ke společnému stolu v cukrářském butiku, spolu s několika prsteny, a hlavně brožemi. „Ty jsou v posledních letech mé velké téma. Baví mě na nich variabilita použití, motivů, tvarů, velikostí i jejich hravost. Myslím, že o tomhle konkrétním typu šperku v příštích sezonách ještě hodně uslyšíme,“ je přesvědčená Otáhalíková. Největší pozornost upoutaly brož a náušnice Floraline, jež vznikly v jednom jediném kusu.
Vedle uvedení nové kolekce si designérka splnila ještě jeden velký sen, kterým je otevření vlastního showroomu v pražských Holešovicích (Heřmanova 18). Tam si zákazníci mohou nejen prohlédnout všechny kolekce, jež jsou zveřejněné ve šperkařčině e-shopu, ale také ulovit některý z one-piece-only šperků, které jsou k dostání v jednom jediném exempláři.
Organická, divoká, romantická
Šperky Anežky Juhové zdobí někdejší slovenskou prezidentku Zuzanu Čaputovou i současnou první dámu naší republiky Evu Pavlovou. Juhová se původně šperkům nevěnovala, studovala produktový design na ČVUT, který završila bakalářskou prací. Následovala stáž v rámci platformy Czechdesign, kde designérka pomáhala připravovat výstavu o českém šperku. A v tu chvíli mu propadla. Navazující magisterské studium již absolvovala v ateliéru K. O. V. na pražské UMPRUM pod dohledem šperkařky Evy Eisler.
Na šperk a jeho význam nahlíží ze širšího hlediska – nevnímá jej pouze jako ozdobu, ale jako jakýsi talisman, niterní záležitost úzce spojenou se svým nositelem. „Vyjadřuje, kým jsme, co vyznáváme nebo že k někomu patříme,“ vysvětluje designérka. Svou tvorbu popisuje slovy „organická, divoká, ale i romantická“.
Jednotlivé kousky vznikají řemeslnou technikou starou tisíce let, metodou ztraceného vosku. Přípravná fáze patří mezi šperkařčiny nejoblíbenější: „Když tvořím něco nového, vyrobím nejprve takzvaný master model z tvrdého vosku. S tím pracuji nejraději, je to taková malá sochařina. U vytváření prvního modelu také cítím největší radost, když vidím, jak se nápad zhmotňuje. Obvykle totiž nepoužívám skici, jen si sem tam něco zapíšu nebo zakreslím a při tvorbě modelu do poznámek nakouknu. Ale nechávám se vést spíše pocitově,“ říká designérka.
Juhová do voskových forem odlévá zlato nebo stříbro, drahé kovy pak osazuje a zdobí perlami a vzácnými kameny. Inspiraci pro výsledný tvar nachází nejčastěji v přírodě, ale také sama v sobě, ve svých pocitech a prožitcích. To platí i pro nejnovější kolekci Komorebi, kterou designérka představila na posledním Designbloku. „Kolekce vznikala postupně během posledního roku, kdy jsem začala chodit běhat do Stromovky a při tom hodně vzpomínala na dobu, kdy člověk ještě neměl dospělé starosti, nemusel nic moc řešit a čas tak nějak sám plynul,“ popisuje Juhová. Komorebi podle ní zachycuje opojení lesem, dlouhými letními večery i pocitem bezčasí, jež v nich zažíváme. „Je melancholickou vzpomínkou na období, kdy ležet pod stromem a sledovat mihotající se listy a pronikající paprsky světla mezi nimi bylo všechno,“ dodává šperkařka.
Stylizované tvary přírodních motivů doplňuje měsíčními kameny, rubíny, křišťály, chalcedony či aventuríny. Poprvé také pracuje s opály, jejichž duhová barevnost se mění podle dopadu světla.
Ke společnému stolu Juhová přinesla několik šperků z aktuální kolekce. Nejvýraznějšími byly náušnice se zoisity a prsten s měsíčním kamenem dostupné v jediném kusu. Novinky doplnila náramkem a prstenem z kolekce Taro, za niž byla v roce 2022 nominována na ocenění Czech Grand Design, a prstenem z kolekce In Motion, který byl součástí její diplomové práce. Právě ten považuje, spolu se zlatým křížkem od prarodičů a zásnubním prstenem, za svůj největší klenot.
Když zrály borůvky… a rozdávaly se ceny
Blueberries Jewelry tvoří šperkařka Markéta Richterová a designér Zbyněk Krulich. Zatímco Richterová o šperkařství snila už na střední škole, Krulicha do oboru vtáhla právě spolupráce s Richterovou. „Pro Markétu jsem připravoval instalace na Designblok a její šperky mě zaujaly natolik, že jsem začal šperky sám navrhovat. Ručně vyrobit je ale neumím, proto jsme svou první kolekci vytvořili pomocí 3D tisku. Abychom oddělili Markétinu značku od naší společné, vzniklo Blueberries Jewelry,“ vysvětluje Krulich.
Značka tak přišla na svět spolu s první kolekcí v roce 2012. A to nejen v době zrání borůvek, ale především v době vyhlášení cen Czech Grand Design, kde dvojice zvítězila v kategorii Šperk. Od 3D tisku se Blueberries Jewelry posunulo ke stříbrným a pozlaceným šperkům, nezřídka zdobeným perlami. „Drahé kovy se snadno opracovávají. Drahokamy a perly pak volíme pro jejich lesk, barvu i symbolický význam,“ zdůvodňuje výběr materiálů Richterová a Krulich k tomu dodává: „Pro mě je to otázka nejen estetiky, ale také praktičnosti. Pracujeme s materiály, které nestárnou, i když sám bych vše nejraději tvořil z černého ruthenia s diamanty a vantablack barvou.“
Cesta k jednotlivým šperkům není jednoznačně daná. Na začátku sice stojí jasný koncept, oba si však rádi ponechávají prostor pro experiment. Návrhy nových kolekcí vymýšlejí společně, inspiraci čerpají zejména z přírody a jejích organických a anorganických struktur. Motivem, k němuž se značka pravidelně vrací, jsou korálové útesy a život pod mořem. „Baví nás hrana mezi geometrií a živoucí energií,“ doplňuje Krulich. Ačkoli se na návrzích podílejí rovným dílem, precizní práce v dílně je spíše doménou Markéty Richterové. Při výrobě šperkařka často testuje více cest, než nalezne tu správnou: „Respektuji tradiční techniky, ale ráda si je v procesu výroby upravím, aby to bylo zajímavější.“
Také Blueberries Jewelry představilo na loňském Designbloku novou kolekci Love Forever, v níž hlavní roli hraje tvar srdce. Je oslavou vztahů a pozitivních emocí spjatých s našimi blízkými. Dalším charakteristickým znakem, který se promítá do podoby šperků, je organická struktura symbolizující silné kořeny a vzájemné vazby mezi lidmi. Abstraktní dekor pak ilustruje spletité pocity, jež zažívá každý člověk. Kolekce zahrnuje přívěsky, prsteny s drahokamy, náušnice a otevírací medailonky jako talismany na uchování fotky či drobných předmětů. Náhrdelník s tímto medailonkem prezentoval Krulich u stolu. Kromě nepřehlédnutelného zlatého řetízku nazvaného Hot Big Heart Necklace přinesl také náušnice Darling Pearls Earrings s asymetrickými perlami a malým srdíčkem. Prsteny představil dva, First Kiss Ring s ametrínem z Love Forever a Carmanah Ring z předchozí kolekce Emergence. Posledním kouskem byl masivní stříbrný Double Chain Necklace, který Richterová označuje za svou srdeční záležitost.
Jewelry a šperkařky Anežku Juhovou a Terezu Otáhalíkovou. Sešli jsme se s nimi v cukrářském butiku Věnečky Janeček, který se zaměřuje na jeden konkrétní dezert – věneček – v různých příchutích. Jeho zakladatel Roman Janeček dříve pracoval v buticích v Pařížské ulici, a tak ke svým zákuskům přistupuje podobně jako ke klenotům. Tomu odpovídá rovněž interiér cukrářského butiku, kde by se kromě věnečků klidně mohly prodávat i briliantové tiáry.
