Sirény vystřídal azán za časů války. Jak vypadá Kuvajt pod íránskou palbou
- Spolupracovnice e15 Marianna Klimundová píše v reportáži o situaci v Kuvajtu. Rakety a drony zasáhly mezinárodní letiště a nad městem operuje protivzdušná obrana.
- Univerzitní areály utichly, výuka se přesouvá do online režimu a studenti s evakuačními zavazadly čekají v blízkosti krytů na další vývoj.
- Zatímco imámové svolávají k modlitbám za mír, kuvajtská burza zastavila obchodování a metropole se připravuje na možnou eskalaci konfliktu.
Kuvajt se v sobotu 28. února probudil do nejistoty. Chvíli poté, co média potvrdila útok Izraele na Írán, se země začala připravovat na odvetu.
Pod okny studentských kolejí Kuvajtské univerziy zavládlo nevídané ticho, které však po chvíli vystřídaly sirény a v vzápětí tlumené exploze v dálce. Místní ostraha, přítomná čtyřiadvacet hodin denně, nás sice s úsměvem ujišťuje, že vše bude v pořádku, ale neopomene dodat frázi „Insha’Allah“ – stane se, co je vůlí Boží. V tuto chvíli jsou to jediné informace, které máme.
Modlitba za odvrácení války
Kolejní skupinový chat je zaplaven prosbami k Alláhovi. Podobné výzvy k ochraně země a lidu vysílají i kuvajtská média a místní imámové. V odpoledních hodinách zvuk sirén vystřídal zvláštní azán, tedy svolání k modlitbě za časů války. Atmosféra v metropoli, která obvykle pulzuje byznysem, se proměnila v čekání na nejhorší.
Na Instagramu sledujeme videa z Bahrajnu, Kataru i Emirátů. Přestože kuvajtská protiraketová obrana většinu cílů zneškodňuje, pohled z okna na bílé stopy po raketách na nebi nás neuklidňuje. Zvuky explozí neustávají.
VIDEO:Raketový útok na Kuvajt
Solidarita a nejistota u jednoho stolu
Všechny mezinárodní studentky byly v zápětí svolány do vestibulu kolejí. Děkanka univerzity se snaží zmírnit paniku zkušeností, kterou my z Evropy známe jen z učebnic. Vzpomíná na iráckou invazi, kterou sama zažila. „Bude to v pořádku, tady jste v bezpečí,“ opakuje v místnosti plné dívek z celého světa.
Mezi nimi jsou i studentky z Íránu, pro které je situace o to náročnější. Nemohou se spojit se svými rodinami a cítí vinu, že jejich země dává jejich nový domov a kamarádky do ohrožení.
Děkanka nás ujišťuje, že protiletecké kryty jsou připravené. Ten v bezprostřední blízkosti kolejí má kapacitu až pět set osob a vybavení, včetně potravin, na 48 hodin.
Letiště pod palbou
Celým odpolednem i v podvečer zemí zněly sirény. Z okna sledujeme dron mířící k vnitrozemí. Později se potvrdilo, že zasáhl mezinárodní letiště, které se nachází pouze deset kilometrů od našich pokojů. Úřady uvedly, že v souvislosti s útoky bylo zraněno dvanáct lidí.
Ve večerních hodinách kuvajtská burza oznámila pozastavení obchodování, jako preventivní opatření pro bezpečnost trhu. „Rozhodnutí o pozastavení obchodování s platností od neděle (1.3.) je preventivním a zodpovědným opatřením s cílem zajistit ochranu zájmů investorů a dodržovat princip spravedlnosti na trhu za těchto výjimečných okolností,“ řekl předseda kuvajtské burzy Bader Nasser Al-Kharafi.
Zatímco univerzita přepíná na online výuku, v zemi se zastavil čas i letecký provoz. V tuto chvíli máme u dveří připravený sbalený batoh pro případ nouze a čekáme, co přinese noc.