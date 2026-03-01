ONLINE: Češi na Blízkém východě slyší letecké poplachy, čekají na pokyny dopravců
- Íránská státní média potvrdila zabití nejvyššího duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího při americko-izraelském útoku.
- Lodní doprava v Hormuzském průlivu se po amerických a izraelských úderech na Írán z velké části zastavila.
- Írán v neděli pokračuje v raketových útocích na cíle v Izraeli a státech Perského zálivu.
Zprávy ze dne 1. března 2026
Izraelská armáda oznámila, že v důsledku pokračující války s Íránem mobilizovala 100 tisíc záložních vojáků. Informovala o tom izraelská média.
Trump souhlasí s jednáním s íránskými představiteli, kteří přežili údery
Americký prezident Donald Trump souhlasí s jednáním s íránskými představiteli, kteří přežili americké a izraelské údery z posledních dvou dnů. Podle agentury Reuters to Trump řekl v rozhovoru, který zveřejnil časopis Atlantic. V jiném rozhovoru Trump řekl, že americké a izraelské údery zabily 48 vysokých íránských představitelů.
Češi v SAE či Kuvajtu slyší letecké poplachy a zásahy, čekají na pokyny dopravců
Češi pobývající aktuálně ve Spojených arabských emirátech či Kuvajtu popsali, že slyší opakované letecké poplachy a zásahy protivzdušné obrany v souvislosti s pokračujícím konfliktem mezi Izraelem, Spojenými státy a Íránem, který začal v sobotu ráno. Do mobilních telefonů českým turistům chodí varovné zprávy a doporučení, aby byli opatrní, popsal například český basketbalista a děčínský politik Jakub Houška. Situace je podle cestujících spíše stresující, hotely a služby v nich však fungují bez problému. Čekají na informace od aerolinií.
Většina klíčových letišť byla uzavřena nebo funguje ve velice omezeném režimu, protože velká část vzdušného prostoru nad Blízkým východem je uzavřena poté, co v sobotu začaly izraelsko-americké útoky na Írán a následovaly odvetné íránské útoky v oblasti. Provoz ochromilo zejména poškození nejrušnějšího mezinárodního letiště v Dubaji, které se stalo terčem íránského útoku stejně jako letiště v Abú Zabí a Kuvajtu.
Češi na Blízkém východě by měli řešit pojištění a náhrady s cestovními kancelářemi, uvedla asociace pojišťoven.Řešení závisí na podmínkách pojišťoven.
Cílem útoků na Írán byl teroristický režim, který spěje ke konci, řekl Merz
Cílem izraelských a amerických úderů na Írán je teroristický režim, který nemá žádnou legitimitu a spěje ke svému konci. Na mimořádné tiskové konferenci k vývoji na Blízkém východě to dnes řekl německý kancléř Friedrich Merz. Zdůraznil, že německá vláda dělá vše proto, aby pomohla svým občanům, kteří jsou v regionu. V Německu pak podle Merze nebude trpět žádné protiizraelské či protiamerické útoky.
Při vzdušných úderech USA a Izraele na budovu pohraniční stráže na západě Íránu zahynulo 43 členů bezpečnostních složek, informovala íránská agentura.
Americká armáda uvedla, že zasáhla loď íránské armády, která se nyní potápí
Americká armáda dnes podle agentury Reuters uvedla, že zasáhla loď íránské armády, která se nyní „potápí ke dnu Ománského zálivu“. Íránské revoluční gardy zase tvrdí, že raketami zaútočily na americkou letadlovou loď Abraham Lincoln.
Regionální velitelství amerických ozbrojených sil CENTCOM na X uvedlo, že na začátku nynější operace proti Íránu nazvané Epic Fury (Epická zuřivost) zasáhlo íránskou korvetu třídy Džámárán. „Jak uvedl prezident, příslušníci íránských ozbrojených sil, revolučních gard a policie 'musí složit zbraně'. Opusťte loď,“ doplnilo americké velitelství.
Při vojenské operaci proti Íránu byli zabiti tři američtí vojáci, oznámilo velitelství ozbrojených sil USA. Dalších pět vojáků bylo vážně zraněno.
Írán bude podle Pezeškjána pokračovat v úderech a ničit základny nepřátel
Írán bude podle prezidenta Masúda Pezeškjána pokračovat v tvrdých úderech a ničit vojenské základny nepřátel. Pezeškján to dnes podle serveru Al-Džazíra řekl ve videoposelství odvysílaném v íránské televizi, v němž také mluvil o mučednictví nejvyššího duchovního vůdce Alího Chameneího, který v sobotu zemřel při americko-izraelských útocích. Agentura DPA s odvoláním na íránská média napsala, že při leteckém útoku na Teherán byl zabit také bývalý íránský prezident Mahmúd Ahmadínežád.
Po íránských útocích na emiráty jsou tři mrtví a 58 raněných, píší agentury
Nejméně tři mrtvé a 58 lehce raněných si vyžádaly íránské útoky na Spojené arabské emiráty, oznámily dnes agentury s odvoláním na ministerstvo obrany SAE. Jeden člověk byl zabit a 32 zraněno při íránských útocích na Kuvajt, uvedlo podle agentur kuvajtské ministerstvo zdravotnictví.
Írán v sobotu zahájil útoky proti státům Perského zálivu v odvetě za americko-izraelský útok na Teherán a další íránská města.
Íránský odvetný útok raketou v izraelském městě Bejt Šemeš zabil čtyři lidi
Íránský odvetný útok raketou na izraelské město Bejt Šemeš, které leží západně od Jeruzaléma, dnes zabil čtyři lidi a dalších 20 zranil, informuje server Times of Israel. Původně psal o dvou lidech v kritickém stavu a několika dalších vážně zraněných.
Macinka: Česko má připravena repatriační letadla pro Čechy na Blízkém východě
Česko má připravena repatriační letadla pro Čechy, kteří jsou na Blízkém východě. Postup koordinuje i se slovenskou vládou kvůli pomoci slovenským občanům. Počty lidí, kteří se nahlašují do systému dobrovolných registrací pro cesty do zahraničí Drozd, rostou. Jsou jich tam tisíce, zejména ve Spojených arabských emirátech. V 15:00 se kvůli situaci v oblasti a repatriacím sejde krizový štáb ministerstva zahraničních věcí. Svolal ho ministr Petr Macinka (Motoristé). Řekl to dnes v pořadu Otázky Václava Moravce.
Babiš: Česko je připravené vyslat repatriační lety do Egypta pro Čechy v Izraeli
Česká republika je připravená okamžitě vyslat repatriační lety do Egypta pro Čechy, kteří jsou v Izraeli. Přesunout by se museli autobusem, protože letecký prostor nad Izraelem je uzavřen. Na síti X to dnes uvedl premiér Andrej Babiš (ANO). Podle systému Drozd jsou v Izraeli stovky Čechů. O možnosti případných repatriací Čechů z Blízkého východu bude jednat Bezpečnostní rada státu, kterou premiér svolal na pondělní ráno.
Letecká evakuace není možná ani přes Spojené arabské emiráty, Omán a další země Blízkého východu. Také tam je letecký prostor uzavřený. „Situaci průběžně sledujeme a jsme v kontaktu s partnery, velvyslanci těchto zemí a leteckými společnostmi,“ napsal Babiš.
Hizballáh bude čelit agresi USA a Izraele, která stála život Chameneího, uvedl vůdce hnutí. Hamás označil smrt íránského vůdce za ohavný zločin.
Írán pokračuje v útocích na cíle v Izraeli a státech Perského zálivu
Írán dnes pokračuje v raketových útocích na cíle v Izraeli a státech Perského zálivu. Výbuchy se ozývají v Dubaji, Dauhá a Manámě, informovala agentura AP a zpravodajský server Al-Džazíra. Už dříve agentury informovaly, že se dnes poprvé stal terčem íránských dronů Omán.
Kvůli situaci na Blízkém východě se v pondělí sejde Bezpečnostní rada státu
Kvůli situaci na Blízkém východě se sejde v pondělí ráno Bezpečnostní rada státu. Zabývat se bude možnými dopady stavu na Česko, možností případných repatriací Čechů z oblasti či připraveností státu na další možný vývoj. Na síti X to oznámil premiér Andrej Babiš (ANO). Zasedání svolal na 7:00.
Íránské revoluční gardy mají nového velitele, píše Reuters
Íránský generál Ahmad Vahídí byl jmenován novým velitelem íránských revolučních gard, uvedla dnes agentura Reuters s odvoláním na íránská média. Vahídího předchůdce v čele revolučních gard byl zřejmě zabit při izraelsko-amerických úderech na Írán.
Izraelská armáda zahájila údery na Teherán, ve městě se ozývají výbuchy, píše AP
Izraelská armáda oznámila, že zahájila údery na cíle v srdci Teheránu, píše agentura AFP. V hlavním městě Íránu se už podle agentury AP ozývají výbuchy. Izrael společně s USA zaútočil na Írán v sobotu.
„IDF útočí na cíle patřící íránskému teroristickému režimu v samém srdci Teheránu,“ uvedla izraelská armáda. „V uplynulém dni provedlo izraelské letectvo rozsáhlé údery s cílem získat vzdušnou převahu a vydláždit cestu do Teheránu,“ stojí v prohlášení.
Nejméně šest lidí bylo zabito v Pákistánu, když dav vpadl na konzulát USA
Nejméně šest lidí bylo dnes zabito v Pákistánu, když stovky lidí vpadly na americký konzulát v přístavním městě Karáčí. Dav rozlítily zprávy o smrti íránského nejvyššího duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího. Protestující se střetli s policií a zranění utrpělo osm dalších lidí, informovala agentura AP.
Nejméně 108 lidí zahynulo při sobotním útoku na dívčí školu v jižním Íránu. Informoval o tom úřad íránského státního zástupce, který citovala BBC.
„Chodí nám oznámení na telefon, že se máme schovat do budovy a tak dále. My slyšíme jen rány, když funguje protivzdušná obrana, a vidíme na nebi, jak funguje a sestřeluje,“ popsal Houška, který je se svou rodinou v Abú Zabí. Uvedl, že hotel, ve kterém se momentálně nacházejí, funguje bez problémů, samotná situace je však stresující a nepříjemná. „Jsme cizinci a samozřejmě domácí to berou trochu jinak. Jsme tedy na hotelu a čekáme, co bude. Doporučují, ať jsme opatrní. V noci jsme skoro nespali, byl jeden poplach, to zasáhli tady letiště,“ sdělil.