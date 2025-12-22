USA znovu zasahovaly u Venezuely. Pronásledovaly další ropný tanker
- Americké síly v mezinárodních vodách u Venezuely pronásledovali další ropný tanker mířící pro náklad ropy.
- V sobotu se americké ozbrojené síly jednoho tankeru zmocnily, což venezuelská vláda odsoudila jako únos a pirátství.
- Zásahy navazují na Trumpův příkaz k blokádě sankcionovaných tankerů a dál vyostřují spor s Caracasem.
Agentura Reuters nejprve s odvoláním na dva americké činitele uvedla, že Spojené státy plavidlo zadržely. Později ale napsala, že americká pobřežní stráž tanker pronásleduje. Agentura Bloomberg s odkazem na své zdroje napsala, že tanker pluje pod falešnou vlajkou a je pod soudním příkazem k zabavení. Předpokládá se, že jde o tanker Bella 1 plující pod panamskou vlajkou, na který se vztahují americké sankce.
Americký prezident Donald Trump v noci na středu oznámil, že nařídil kompletní blokádu všech sankcionovaných ropných tankerů, které plují do Venezuely nebo z ní odplouvají. Trump už týdny stupňuje tlak na venezuelskou vládu.
Už minulý týden Spojené státy u pobřeží Venezuely jeden ropný tanker zabavily. Řada dalších tankerů už po prvním americkém zásahu změnila kurz, další naložené lodě pak raději zůstávají ve venezuelských vodách. Ropa je hlavním zdrojem příjmů venezuelské vlády.
Protiúder Venezuely
Caracas v noci na dnešek uvedl, že postup Washingtonu nezůstane bez trestu a že se obrátí na mezinárodní orgány, včetně Rady bezpečnosti OSN. Příští týden se na už dřívější žádost Venezuely uskuteční mimořádné zasedání Rady bezpečnosti.
Washington otevřeně připouští, že jeho cílem je změna venezuelského režimu. Tvrdí, že se venezuelský prezident Nicolás Maduro podílí na obchodu s drogami. Caracas obvinění odmítá a varuje, že se Spojené státy zvýšením počtu vojáků a vojenské techniky v Karibiku a zásahy proti venezuelským lodím připravují na agresi proti Venezuele a násilnou změnu režimu.