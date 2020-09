Světové akcie jsou nejhodnotnější v historii. Od března nabobtnaly o 30 bilionů dolarů | E15.cz

To odpovídá například 117násobku loňského výkonu české ekonomiky. Strmý nárůst hodnoty akciového trhu ovšem kontrastuje s chmurnými vyhlídkami globální ekonomiky.

„Tržní hodnota globálních akciových trhů je rekordně vysoká a korporátní fundamenty jako tržby, zisky, či hotovostní toky jsou globální pandemií COVID-19 oproti původnímu dlouhodobému trendu poměrně výrazně stlačené níže,“ zdůrazňuje analytik Consequ Michal Stupavský. Nárůst hodnoty světových burz zhruba odpovídá výkonu globálního akciového indexu Dow Global, který od posledního březnového týdne posílil o 52 procent. Strmý nárůst cen akcií ovšem podvazuje jejich budoucí růstový potenciál.

„Globální akciové trhy jsou nyní oceněny poměrně hodně vysoko. Průměrný očekávaný roční výnos v horizontu příštích pěti let včetně dividend proto nyní očekáváme pouze kolem úrovně tří až čtyř procent,“ dodává Stupavský. Tak rychlý návrat na předkrizovou úroveň akciový svět přinejmenším ve dvou posledních dekádách nezažil. Hodnota světových burz dosáhla svého předpandemického vrcholu 89,2 bilionu dolarů z konce letošního ledna dokonce už 17. srpna, tedy přesně po sedmi měsících.

„K této situaci přispívá zejména extrémně uvolněná měnová politika centrálních bank. Nízké sazby do určité míry zvyšují ocenění akcií oprávněně. S přihlédnutím k nejistému oživení ekonomiky však současné valuace vnímáme jako příliš našponované,“ zdůrazňuje ekonom Cyrrusu Tomáš Pfeiler. Kupříkladu americké akcie obsažené v indexu S&P 500 se v průměru obchodují téměř za čtyřnásobek své účetní hodnoty. „Jde o nejvyšší úrovně od dot.com bubliny ze začátku milénia. Účetní hodnota aktiv těchto firem přitom většinou dosahuje pouze zlomku jejich tržní kapitalizace,“ dodává Pfeiler.

Přes 42 procent hodnoty světových burz tvořily koncem prázdnin americké akcie. Tandem newyorské burzy a technologického trhu Nasdaq představoval hodnotu na prahu 39 bilionů dolarů. Jen technologický Nasdaq od březnových minim posílil o 71 procent, přičemž jeho hodnota tak narostla o 4,5 bilionu dolarů. „Technologický sektor je tažen až iracionálními spekulacemi a táhne to nahoru jen hrstka akcií. Máme tu paradoxní situaci, že roste to, co je drahé, a neroste to, co je relativně atraktivní,“ zdůrazňuje manažer investičního Fondu Vltava Daniel Gladiš.