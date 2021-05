Světu chybí prakticky cokoliv. Obavy z inflace rostou | E15.cz

Co všechno chybí na trhu Obaly Na světovém trhu začíná nedostatek už u obalů pro zboží. Chybějí plastové obaly, lepenkové krabice či hliníkové plechovky. „Nedostatek je úplně všeho. Nejsou suroviny, nejsou plasty,“ popisuje situaci na trhu Vlado Volek, obalový expert z Obalového institutu Syba. Nedostatek hliníkových plechovek už pocítil kalifornský výrobce nápojů Monster Beverage. A je viditelný i v Evropě. „Zvýšený zájem o plechovky je aktuálně znát v celé Evropě, což se odráží ve změně zásobování prázdnými obaly,“ uvádí technický ředitel Plzeňského Prazdroje Pavel Šemík a dodává: „Zatímco dříve jsme mohli stáčet velké množství plechovek najednou, protože jsme měli k dispozici dostatečný pravidelný přísun, nyní stáčíme stejné množství po několika menších šaržích v několika cyklech, čímž nám rostou náklady na výrobu piva.“ Zvýšené náklady na obaly se podle Volka promítnou i do ceny produktů. Samotný obal totiž podle něj představuje desetinu celkové ceny zboží. /gal/ Měď Cenu mědi stejně jako ostatních kovů táhne nahoru především obnovená průmyslová produkce, které nestačí těžba. Přispívají také stimulační programy vlád a jejich snaha o snížení produkce skleníkových plynů a rovněž otevření ekonomik po zvládnutí koronavirové pandemie. Na začátku května dosáhla cena mědi svého nového rekordu, když se tuna prodávala za téměř 10 400 dolarů, čímž překonala předchozí maximum z roku 2011. Kov se používá nejen ve stavebnictví, ale rovněž při výrobě elektromobilů či praček. „Patří mezi takzvané zelené či ekologické kovy, u nichž se v nadcházejících letech očekává značný růst poptávky spojený se zvyšujícím se tempem ekologické transformace a dekarbonizace,“ sdělil Ole Hansen, hlavní komoditní stratég Saxo Bank. V posledních dnech se však ceny mědi dostaly pod deset tisíc dolarů za tunu kvůli snahám čínské vlády ochladit růst cen komodit. /gal/ Med Na nedostatek a zdražení se musejí připravit i milovníci medu od českých včelařů. Svědčí o tom i cedule za okny domů, kde se nabízel med. Nyní je tam přidaná cedulka s nápisem „Vyprodáno“. Důvodem je současné chladné a větrné počasí. „Včely nemají šanci vylétnout, fouká vítr. Máme konec května a přísun medu je nulový,“ upozorňuje Petr Malý, včelař z Dolních Břežan u Prahy. Včelaři proto musejí podle něj včelstva dokrmovat. „Med stačí včelám maximálně pro jejich potřebu.“ Pro produkci medu jsou přitom podle Malého nutné alespoň dva týdny pěkného počasí, ­ideální je teplota mezi 20 až 25 stupni Celsia. Včelaři oproti uplynulému roku očekávají pokles produkce medu až na poloviční úroveň. Výsledkem bude dopad na jeho cenu. „Kilo medu jsem prodával okolo 200 korun, záleží na druhu. Letos zvažuji zdražení až o dvacet korun,“ doplňuje Malý. /gal, das/ Čipy Nedostatek čipů pociťují automobilky i výrobci televizí či smartphonů včetně oblíbené konzole Playstation 5 od japonského kolosu Sony. Chybějí přitom čipy za stovky dolarů i ty za více než tisíc dolarů. Problémy způsobují také polovodiče v hodnotě jednoho dolaru, jejichž jediným úkolem je dávat pokyny pro osvětlení displeje telefonu, monitoru či navigačního systému v autě. „Nic podobného současné situaci jsem neviděl za posledních dvacet let od založení firmy,“ vykresluje situaci na trhu Jordan Wu, spoluzakladatel a šéf společnosti Himax Technologies, která je vedoucím dodavatelem čipů pro ovládání displeje. Za potížemi odvětví stojí celá řada událostí. Nezvykle tuhá zima v Texasu narušila činnost místních producentů, požár v japonské továrně zastavil výrobu na měsíc a sucho na Tchaj-wanu pak ztěžuje výrobu polovodičů, které jsou náročné právě na dodávky vody. Problémy s nedostatkem čipů se podle šéfa Intelu Pata Gelsingera nepodaří vyřešit ještě několik let. /gal/ Káva Sucho v Brazílii bude mít nepříznivý dopad na sklizeň kávy, což se už promítá na světových burzách. Cena kávy arabica se na komoditních trzích dostala už na čtyřleté maximum, když se libra (0,45 kilogramu) prodávala za více než 1,5 dolaru. Kromě toho obchod komplikuje rovněž doprava z Asie, kde se nacházejí velcí světoví producenti kávy – Vietnam a Indonésie. Zdražování kávy má i další příčiny. „Tou hlavní je postpandemické otevírání a zotavování ekonomik v Severní Americe a v Evropě. Lidé v těchto částech světa se vracejí i do kaváren a jsou ochotni na kávě nijak nešetřit, neboť mají pocit, že si v posledním roce celkově moc nedopřávali,“ zdůrazňuje hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. /gal/ Dřevo Ceny dřeva od začátku roku vystřelily prudce nahoru. Komodita zdražila na spotovém trhu o šedesát procent na téměř 1400 dolarů za 2,36 metru krychlového. Během letošního roku se cena dostala dokonce až k 1700 dolarům. Prudký nárůst se přibrzdil až v posledních dnech. Cenu táhne nahoru poptávka v USA, kde se dřevo používá pro výstavbu domů. Zdražení základního materiálu už pociťují čeští truhláři. „Například loni jsem kupoval kubický metr vyschlých dubových prken za 35 tisíc korun, aktuálně to je přes 42 tisíc korun,“ uvádí truhlář a podlahář Igor Slavík s tím, že zdražují rovněž laky, tmely a další materiály. „Svou práci zdražit prakticky nemůžu, ale klienty předem upozorňuji, že z důvodu rostoucích vstupních nákladů budou ceny zakázky o deset procent vyšší než před pandemií,“ dodává Slavík. /gal, nos/ Lodní doprava V polovině května se cena lodní dopravy podle ukazatele Baltic Exchange Dry Index dostala na nejvyšší úrovně od roku 2010. Index, který měří náklady na lodní dopravu, vzrostl začátkem května na 3266 bodů. „Objem dopravy je nad předkoronavirovou úrovní,“ sdělil agentuře Bloomberg Burak Cetinok, šéf analýz společnosti Arrow Ship­ping Group. Podle něj byla poptávka v uplynulých dvanácti měsících tažena zejména Čínou, ale nyní se k ní přidává zbytek světa. Vysoký zájem o přepravu zboží bude krátkodobě dál zvyšovat poptávku o lodní dopravu. „Trh je nyní tak silný, že majitelé raději dál provozují starší lodě, které by při normální situaci skončily sešrotované,“ vykresluje Peter Sand, hlavní analytik lodní dopravy ve společnosti Bimco. /gal/