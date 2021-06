Tesla neuhlídala Muska. Miliardář porušil soudní dohodu | E15.cz

„Tesla selhala v dodržování povinností nařízených soudem,“ píše vysoký funkcionář SEC Steven Buchholz v dopise z května 2020 adresovaném Muskově firmě. Investory nicméně informace nevyděsila. Akcie americké automobilky ve středu dopoledne zaznamenaly pouze mírný pokles o 0,21 procenta na 623,9 dolaru. Komise ani zástupci Tesly se k článku nevyjádřili.

Musk proslul neformální a často velmi kontroverzní komunikací na sociálních sítích, kterou se zásadně odlišuje od všech ostatních manažerů obřích korporací. Excentrický miliardář byl kvůli svým výrokům opakovaně obviňován z šíření dezinformací, konspiračních teorií, nebo dokonce z manipulace burzami. Letos například prokazatelně pomohl k rychlému růstu a následnému strmému propadu cen nejsledovanějších kryptoměn.

Americkým úřadům před třemi lety došla s Muskem trpělivost poté, co na Twitteru zveřejnil zavádějící zprávu, že uvažuje o stažení Tesly z akciového trhu. Na burzách tím vyvolal obrovské pozdvižení a cenné papíry společnosti během několika hodin zdražily o třináct procent. Američtí regulátoři kvůli tomu obžalovali Muska z podvodu.

Následný soud vyměřil Tesle i jejímu majiteli pokuty po dvaceti milionech dolarů, tedy po více než 400 milionech korun. Výrobce elektromobilů se navíc zavázal, že jeho právníci budou dohlížet na všechna Muskova veřejná prohlášení, která mají zásadní význam pro akcionáře Tesly. Týká se to zejména těch postů, jež souvisejí s hospodářskými výsledky nebo budoucími obchodními aktivitami společnosti. A právě toto pravidlo měl miliardář v letech 2019 a 2020 dvakrát porušit.

SEC sice neuvedla, které konkrétní tweety má na mysli, ale podle americké televizní stanice CNN by jedním z nich mohl být příspěvek z července 2019. Musk v něm tvrdil, že Tesla může koncem roku vyrábět tisíc solárních střech týdně, což na Twitteru rozpoutalo bouřlivou diskuzi, zda miliardář smí takové informace odhalovat.

Spooling up production line rapidly. Hoping to manufacture ~1000 solar roofs/week by end of this year.