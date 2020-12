Tesla se stává součástí prestižního akciového indexu S&P 500 | E15.cz

Investoři do indexu S&P 500, jednoho z nejvýznamnějších na světě, od nynějška částečně sázejí na akcie Tesly. Muskova společnost je jednou z největších, které se kdy do S&P 500 připojily.

Na celkové hodnotě indexu se bude podílet 1,69 procenta. Větší podíl vykazují jen společnosti Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet a Facebook. Hned za Teslu se řadí investiční impérium Berkshire Hathaway Warrena Buffetta.

Zařazení do prestižní společnosti 500 největších amerických korporací ale může Teslu alespoň dočasně oslabit, upozorňují analytici společnosti Patria. Důvodem by mohlo být mimo jiné to, že by její akcie přestali kupovat investoři, kteří se již angažují v indexu S&P 500 jako celku. „Domnívám se, že zařazení do indexu může být pro Teslu v krátkém horizontu paradoxně přítěží,“ uvádí Branislav Soták z Patrie.

Ještěž žádná firma podle serveru CNBC zřejmě nevstupovala do S&P 500 za dramatičtějších okolností. Tesla má letos za sebou dechberoucí zhodnocení o více než 700 procent, na druhé straně část analytiků upozorňuje, že při zohlednění finančních výsledků firmy jsou její akcie mimořádně předražené. V létě se tak Tesla stala z hlediska tržní hodnoty největší automobilkou na světě.

Zakladatel a výkonný ředitel Tesly Elon Musk minulý měsíc díky prudkému růstu kurzu akcií vystřídal spoluzakladatele Microsoftu Billa Gatese na postu druhého nejbohatšího člověka světa.

V čele žebříčku nejbohatších lidí zůstává zakladatel a šéf internetového obchodu Amazon Jeff Bezos.

Aktuální hodnota akcií Tesly: