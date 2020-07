Tesla v grafech: Musk z ní udělal větší fenomén, než je Coca-Cola | E15.cz

Akcie Tesly už stojí téměř dvojnásobek částky, kterou šéf firmy Elon Musk označil začátkem května jako příliš vysokou. Nejde ale o jedinou známku mimořádnosti, s jakou se hodnota automobilky vymyká investičním zvyklostem. Podívejte se na vizualizace, které sílu současné „teslamánie“ znázorňují a zasazují do kontextu.

Teď už o tom nikdo nepochybuje. Z ani ne dvacet let staré firmy se stal začátkem července nejhodnotnější výrobce automobilů na světě, když z prvního místa americká Tesla odsunula japonskou Toyotu.

Pokud do hodnoty firem nepočítáte akcie, které drží samy korporace, pak šlo zprávu stejného znění zveřejnit už v první polovině června. Infografika níže nicméně bere v potaz i zhruba čtrnáctiprocentní balík vlastních akcií v držení Toyoty.

Skeptické hlasy ale připomínají, že v poměru k tržbám je valuace Tesly značně nadhodnocená. Viz žebříček podle úrovně příjmů automobilek.

Předraženost akcií Tesly naznačují i další ukazatele, konkrétně pak poměr tržní ceny akcie a její účetní hodnoty (P/B). V tomto kontextu je ale klíčové, zda Tesla snese srovnání s technologickými nebo strojírenskými firmami.

V porovnání s Toyotou se poměr P/B u Tesly jeví astronomicky, méně však mezi Amazonem a spol. Hlavní ekonom J&T Banky Petr Sklenář nicméně na Twitteru upozornil, že ani během dotcom bubliny nevykazovaly Google či Microsoft větší poměr tržní ceny akcie k její účetní hodnotě.

„Zatímco technologická firma nepotřebuje vlastnit továrnu, u automobilky je to jinak. To je ale podle mě přesně jádro celé té valuace. Že se automobilka stala ,technologickou‘ firmou. A teď je otázka, jestli je, nebo není,“ reagoval hlavní ekonom skupiny Roklen Dominik Stroukal.

Skokový nárůst cen akcií Tesly, jejichž hodnota se od začátku roku zněkolikanásobila, nicméně podle analytiků vyjadřuje důvěru, jakou investoři vkládají do budoucnosti elektrických vozů. Firma, kterou napříkad list New York Times stále ještě označuje jako start-up, už stihla svým oceněním překonat zavedené korporace typu Coca-Cola, Disney či ExxonMobil.

Přeskočení jednoho z největších těžařů ropy představuje podle agentury Bloomberg symbolický posun. Údajně odráží odklon investorů od fosilních paliv.

Tesla se navíc už co do valuace začíná dotahovat na banku JP Morgan Chase. Pokud si vývoj hodnoty jejích akcií udrží dosavadní frenetické tempo, není to nereálná meta.

Podíl v Tesle mimochodem nepředstavuje jedinou letošní mimořádně výnosnou investici. Ještě více se dalo zbohatnout na akciích vývojáře telekonferenčního softwaru Zoom.