Musk: Monopoly jsou špatné, nastal čas rozdělit Amazon | E15.cz

Sílící ekonomické postavení společností jako Amazon, Facebook či Alphabet je podle mnoha kritiků varovné a s výpadem proti prvně jmenované firmě se nyní připomněl i Elon Musk.

„Je čas společnost rozdělit,“ uvedl podnikatel na Twitteru s tím, že monopoly považuje za špatné. Reaguje tak na situaci, kdy Amazon odmítl nechat zařadit do nabídky titulů pro svou elektronickou čtečku Kindle titul Alexe Berensona s názvem Opomíjená pravda o COVID-19 a uzávěrách.

Jak ale později uvedl Amazon pro server Business Insider, šlo o omyl a kniha se na platformu Kindle Direct Publishing vrátí. Nejde o první podobný zásah Amazonu do nabídky svých knižních titulů, stáhnul z ní například díla obsahující konspirační teorie o koronaviru.

Bývalý reportér The New York Times Berenson se již dříve nechal na Twitteru slyšet, že „pro děti a prakticky všechny lidi mladší 30 let nepředstavuje koronavirus žádné nebezpečí“, připomíná Business Insider s tím, že takové tvrzení je zavádějící. Berenson se současně domnívá, že neméně významným zdrojem problémů je kromě samotné nákazy i přístup vlád a přijatá opatření k jejímu zvládání.

S takovým náhledem souhlasí i Musk, který dokonce označuje přísnou karanténu a uzávěry za projev „fašismu.“

V případě Muska navíc nejde o první kritiku některé z největších technologických firem světa. V únoru například vyzval uživatele Facebooku, aby smazali své účty na nejmocnější sociální síti světa. Učinil to v reakci na výzvu herce Sachy Barona Cohena, který volal po regulaci Facebooku ze strany vlád.