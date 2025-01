Když se francouzský miliardář Bernard Arnault a největší vlastník impéria luxusu jménem LVMH účastnil začátkem týdne inaugurace staronového prezidenta Donalda Trumpa, mohl být v povznesené náladě. Pozvánka do washingtonské arény Capital One přitom byla až důvodem číslo dvě. Tím prvním byl fakt, že během pouhých devíti předcházejících týdnů zbohatl o rovných třicet miliard eur, tedy v přepočtu o tři čtvrtě bilionu korun. Právě o tolik se totiž na burze zhodnotil jeho bezmála poloviční podíl ve firmě prodávající značky jako Louis Vuitton či Hennessy. Akcie LVMH totiž za zmíněnou dobu vydělaly téměř čtvrtinu, a ve světě evropského luxusu dostupného na burzách přitom navíc vůbec nešlo o výjimku.

„Poptávka po luxusním zboží si prošla jedním z nejhorších období za poslední dekádu, ale vypadá to, že se trend výrazně zlepšuje a odráží ode dna. Letos má na trh s luxusním zbožím dorazit růst,“ uvádí analytik Patria Finance Jakub Blaha. Většina loňského roku přitom byla pro investory do luxusu zapovězená. Jen akcie LVMH přišly kvůli špatným vyhlídkám byznysu od loňského ledna do konce října téměř o třetinu.

Arnault přitom mohl Trumpovi stisknout ruku skutečně upřímně. K obratu akcií LVMH z bolestivé mizerie k natěšenému růstu totiž došlo právě začátkem listopadu po Trumpově znovuzvolení. Navlas stejný příběh přitom potkal i další velká jména luxusu jako Richemont či Hermés. Akcie obou firem jsou dokonce aktuálně na svých historických vrcholech. Akcie první jmenované značky od amerických prezidentských voleb vydělala investorům čtyřicet procent, druhá kolem pětadvaceti.

O návratu luxusu do hledáčku investorů ostatně hovoří i Stoxx Europe Luxury 10 mapující vývoj deseti největších hráčů z branže na evropském trhu. I v jeho případě byla odrazovým můstkem volba Donalda Trumpa, index od té doby vynesl takřka pětinu a dotýká se historického maxima. Pro srovnání: Celý trh vzrostl pohledem indexu Stoxx 600 za zmíněné období o pouhá čtyři procenta.

Evropský luxus vyniká

Burzovní výkon evropského luxusu přitom výrazně vyniká nad tím světovým. Kupříkladu index S&P Global Luxury Goods za stejnou dobu rovněž posílil, ale „jen“ o deset procent. I jeho obrat k růstu byl ovšem kalendářně spojen s Trumpovou volbou. Právě Trumpova Amerika by měla být letos hlavní hybnou silou byznysu s luxusem.

Jak například uvádí prognóza branže od analytiků britské Barclays, měl by zámořský trh s luxusem letos povyrůst o šest procent. „Důvodem mají být vyšší výdaje na luxusní zboží po volbách v USA čili znovuzvolení Donalda Trumpa prezidentem Spojených států a jeho vliv na trh luxusního zboží v USA je pozitivní,“ zdůrazňuje šéf správy aktiv Raiffeisenbank Miroslav Paděra.

VIDEO: Americkým akciím se daří. USA utíkají Evropě a bude to pokračovat, říká portfolio manažer Pfeiler pro FLOW

Amerika má tak na mapě zemí nejvíce lačnících po luxusu vystřídat tradičního lídra poptávky minulých let Čínu. Podle poradenské společnosti Bain & Co. loni klesly prodeje na čínském trhu s luxusem v až o pětinu, což byl nejstrmější pokles od roku 2011 a zároveň hlavní důvod zmíněného propadu akcií velkých jmen branže. Velikost čínského trhu s luxusem se tak zároveň vrátila zpět na pandemickou úroveň roku 2020.

Podle poradců bude i letos Čína stagnovat, což nicméně pro akcie tvůrců luxusu znamená významný krok vpřed. Boomu drahých značek za velkou zdí nepřejí především slábnoucí ceny nemovitostí vytvářející psychologickou bariéru pro nákupy drahých zbytných statků. Tento jev má být ale pouze dočasný, dlouhodobě se prý čínská poptávka vrátí k růstu.

„Dlouhodobě platilo, že výrobci luxusního zboží jsou tak silní, jak nadité jsou čínské peněženky,“ uvádí analytik Purple Trading Petr Lajsek. Zlomem se staly poslední výsledky domu luxusu Richemont vlastnící například ikonickou klenotnickou značku Cartier. Prodeje firmy v Číně se sice propadly o osmnáct procent, na ostatních hlavních trzích však výrazně rostly.

„Meziročně tak celkové tržby Richemontu vzrostly o deset procent, a výrazně tak překonaly očekávání trhu,“ dodává Lajsek. Právě na této vlně očekávání se vezou optimisté sázející na další růst akcií luxusu. Rekordní tržby Richemontu totiž ukázaly, že luxusní značky dokážou prosperovat i při oslabené poptávce v Číně.

Role Evropy jako dodavatele globálního luxusu je přitom zatím jen těžko nahraditelná. Luxus ostatně plní na kontinentálních burzách jen s trochou nadsázky obdobnou roli jako na Wall Street technologie. Symbolem je právě LVMH, které vystřídalo dánský NovoNordisk na pozici nejhodnotnější evropské společnosti.