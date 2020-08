Trump sestřelil akcie čínských technologických gigantů | E15.cz

Akcie čínského holdingu Tencent ztratily na hongkongské burze až deset procent poté, co prezident Trump zakázal používání aplikací WeChat a TikTok na americkém území. Právě WeChat je zřejmě nejvýraznějším produktem Tencentu. S akciemi provozovatele TikToku – společnosti ByteDance – se veřejně neobchoduje. ByteDance na svém blogu označila Trumpův krok jako potenciální ohrožení důvěry v americký právní stát. Čínská společnost je prý připravena se vůči opatření bránit i soudní cestou.

Výrazné ztráty zaznamenaly i další čínské technologické společnosti jako Alibaba a JD.com, ačkoliv se jich Trumpův dekret přímo netýká. Odepisovaly až sedm procent, informují Financial Times.

Další eskalace „technologické studené války“ krátce dopadla i na americký index Nasdaq. V mimoburzovním obchodování ztrácel kolem poledne půl procenta, pak začal vlivem příznivých zpráv o zaměstnanosti v USA růst. „Ze strany americké vlády jde o bezprecedentní intervenci v technologicko-spotřebním sektoru. Je to vůbec poprvé, kdy se pokusila zakázat aplikaci, která už běží na milionech mobilních telefonů,“ uvedl podle CNN Paul Triolo z poradenské společnosti Eurasia Group.

Trump vydal dekret, který zakazuje americkým občanům a firmám obchodní spolupráci s čínskými technologickými giganty Tencent a ByteDance. Ti provozují mimo jiné aplikace WeChat a TikTok. Příkaz nabyde účinnosti za 45 dní, v praxi se podle Bloombergu má nejspíš týkat i prostého stažení aplikace na mobilní telefon. Krok může zkomplikovat i byznys amerických firem jako Starbucks či McDonald's s četnými pobočkami v Číně. Právě WeChat používají Číňané jako prostředek plateb.

Šéf Bílého domu v exekutivním příkazu uvedl, že platforma TikTok může být využívána k dezinformačním kampaním ve prospěch čínské komunistické strany a že Spojené státy "musejí podniknout agresivní kroky proti majitelům TikToku, aby chránily svoji národní bezpečnost".

Analytici upozorňují, že není jisté, zda má prezident zákonnou pravomoc zakázat aplikace v USA. Formulace příkazů je nejasná a podle některých odborníků se zdá, že jejím cílem je odstranit aplikace z obchodů Applu a Googlu, což by znamenalo, že by nebylo možné aplikaci distribuovat v USA.

Profesor práva z Vanderbiltovy univerzity Timothy Meyer varuje, že by bylo obtížné zakázat lidem používat aplikace, pokud je již mají. A to i v případě, pokud by byla zakázána jejich nabídka v obchodech.

TikTok má ve Spojených státech 100 milionů uživatelů. Aplikace WeChat není v zemi tak oblíbená. Celosvětově má více než jednu miliardu uživatelů, avšak převážně v Číně. Hojně ji také využívají Číňané žijící mimo vlast jako hlavní platformu pro komunikaci s rodinou a přáteli. Její majitel Tencent je druhou nejhodnotnější čínskou firmou po internetovém obchodu Alibaba.