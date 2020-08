Bitcoin a ether posílily. 5 důvodů, proč kryptoměny rostou | E15.cz

Oslabení dolaru a makroekonomická situace

Kryptoměny se svezly na zhodnocení ceny zlata v důsledku oslabování kurzu světové rezervní měny. Bezprecedentní pumpování peněz do ekonomiky vyspělých zemí posiluje obavy z inflace, což nahrává právě zlatu, ale i digitálním měnám. Analytik agentury Bloomberg Mike McGlone dlouhodobě předpovídá, že právě bitcoin a zlato budou kvůli svému limitovanému množství jasnými vítězi krize způsobené bojem s koronavirem.

V případě virtuální měny má její chvíle údajně ještě nastat koncem roku. Nelze ale opomíjet rizika – pokud by kvůli koronakrizi došlo k masivnímu propadu akciových trhů, podle mínění hlavního ekonoma skupiny Roklen Dominika Stroukala by jejich pokles mohl dopadnout i na bitcoin. Řada spekulantů bitcoin stále vnímá jako rizikovou investici.

Vzestup etheru a DeFi

Zatímco celková tržní hodnota všech etherových mincí v oběhu je v porovnání s bitcoiny pětinová, objem zobchodovaných etherů na kryptoměnových burzách takovému poměru neodpovídá.

Jak upozornila analýza společnosti TheBlock, hodnota prodaných a nakoupených etherů je v porovnání se zobchodovanými bitcoiny poloviční. Ether je důležitou součástí sílícího trendu takzvaných decentralizovaných financí (DeFi). „Letošní rok patří DeFi,“ míní šéf Rockaway Blockchain Fund Viktor Fischer.

Půlení bitcoinu

Událost z první poloviny května nelze nezmínit. Před necelými třemi měsíci došlo k poklesu počtu nově generovaných bitcoinů na polovinu.

Snížení nabídky kryptoměny by samo o sobě při plus minus stejné poptávce mělo vést k nárůstu ceny bitcoinu, k tomu ale při předchozích dvou půlení došlo až s několikaměsíčním odstupem. Jako by se nyní začala historie opakovat.

Náklonnost regulátorů

Koncem července povolil americký regulátor tamním bankám uchovávat a spravovat digitální mince svých klientů. Ačkoliv je pro držitele bitcoinu a spol. nejvýhodnější spravovat si své kryptoportfolio výhradně vlastními silami, podle serveru Cointelegraph představuje takový krok dosažení dalšího milníku v možné adopci digitálních měn.

S okamžitým nárůstem poptávky po podobných službách ale prý v této fázi ještě počítat nelze.

Pohled Visy a centrálních bank

Zpráva v podobném duchu přišla nedávno i ze strany karetní společnosti Visa. Na blogu oznámila, že zkoumá možnosti využití blockchainu a digitálních měn pro zlepšení fungování svých služeb.

Virtuální mince mají podle ní potenciál zpřístupnit digitální platby širšímu okruhu lidí. Obdobné ambice neskrývají ani světové centrální banky. Vlastní virtuální měnu vyvíjejí nebo na ni aspoň pomýšlejí centrální banka Číny, americký Fed i ECB.