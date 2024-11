Trump stoupá, česká koruna padá. Jeho vítězství může přinést i zpomalení poklesu sazeb

Česká měna po informacích o pravděpodobném vítězství Donalda Trumpa v prezidentských volbách v USA výrazně oslabuje k dolaru. Od úterního závěru si k dnešním 07:00 pohoršila o 35 haléřů na 23,60 koruny za dolar. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online. Podle analytiků by Trumpovo vítězství mohlo přinést zpomalení poklesu sazeb hypoték a omezení plynulosti mezinárodního obchodu.

„Pokud by se Donald Trump stal opravdu americkým prezidentem, lze očekávat utažení podmínek financování na globálních trzích a s tím také spojený pomalejší pokles hypotečních sazeb v tuzemsku,“ sdělil analytik společnosti XTB Tomáš Cverna.

Trump v minulosti uvedl, že se chystá v případě zvolení zavést plošné desetiprocentní clo na veškerý dovoz a 60procentní clo na dovoz z Číny. Později zmínil, že by plošný dovozní poplatek mohl činit i 20 procent. Podle hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy by to postihlo značně třeba maďarský forint. „Maďarsko je totiž obchodně závislé na Číně, například v oblasti elektrobaterií, a na Německu, zejména jeho autoprůmyslu,“ uvedl. „Česká koruna ale na tom není o moc lépe. I ona je jako forint závislá na plynulosti mezinárodního obchodu, která je kvůli možným Trumpovým clům v ohrožení,“ doplnil.

Bitcoin letí nahoru

Bitcoinu se, narozdíl od koruny, naopak daří. Cena bitcoinu v noci na středu posílila o téměř deset procent a vystoupala až na 75 tisíc dolarů za virtuální minci, čímž o zhruba tisíc dolarů překonala jarní historické maximum. Kryptoměna solana vzrostla během několika hodin o patnáct procent, další alternativní virtuální měna ether přidala zhruba polovinu.