Cena bitcoinu v noci na středu posílila o téměř deset procent a vystoupala až na 75 tisíc dolarů za virtuální minci, čímž o zhruba tisíc dolarů překonala jarní historické maximum. Kryptoměna solana vzrostla během několika hodin o patnáct procent, další alternativní virtuální měna ether přidala zhruba polovinu.

Z desítky největších digitálních aktiv ale posiluje nejvíce parodický dogecoin, a to o dvacet pět procent. Kromě bitcoinu ale žádná z virtuálních mincí ještě nepřekonala své cenové rekordy z roku 2021.

Kryptospekulanti sázejí na to, že Trump vytvoří v USA příznivější podmínky pro byznys kolem virtuálních měn. V předvolební kampani sliboval volnější přístup k jeho regulaci v porovnání s administrativou Joea Bidena, zajištění ještě levnějších energií k těžbě digitálních měn a v neposlední řadě i zařazení bitcoinu do národních strategických rezerv.

Trump o sobě dokonce letos prohlašoval, že bude „kryptoprezident“. Pozitivně ale reagují i akcioví investoři, v mimoburzovním obchodování přidávají hlavní americké indexy kolem 1,5 procenta. Od Trumpa očekávají snížení korporátních daní.

Naopak pravděpodobné vítězství kandidáta, do jehož politického programu patří i zavádění cel, oslabuje státní měny středoevropského regionu. České platidlo se vychýlilo o dvě procenta až ke kurzu 23,7 koruny za dolar. Podobně předběžné výsledky prezidentských voleb v USA dopadají i na maďarský forint.

V tuto chvíli se tak nenaplňuje scénář, který by podle portfolio manažerů společností Cyrrus a Metatron Capital trhy s akciemi a kryptoměnami potopil. „Nejhorší kombinací by bylo těsné vítězství Kamaly Harrisové následované přepočítáváním hlasů a neuznáním porážky ze strany Donalda Trumpa. To by pak šlo dolů asi všechno,“ uvažoval před volbami portfolio manažer fondu Metatron Capital Aleš Vávra.

Podle Tomáše Pfeilera z Cyrrusu by se nyní mohlo dařit hlavně těm menším titulům. „Platí, že firmy s nižší tržní kapitalizací se zaměřují hlavně na domácí americký trh a jsou proto imunní vůči Trumpově politice cel a tarifů,“ uvedl již dříve pro e15 Pfeiler.