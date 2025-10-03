Trumpova éra dává světu vydělat. Žebříček letošních deseti nejlepších investic má nečekané favority
Celní války měly zdevastovat mezinárodní obchod, globální ekonomiku a burzy měly zanechat v jednom velkém a hlubokém krvavém jezeře. Nestalo se, ba právě naopak. Po třech čtvrtletích na světových finančních trzích lze říci, že svět pod taktovkou Donalda Trumpa investorsky pookřál.
Jako vyhlídková cesta kolem světa. Takové jsou investice, které letos daly nejvíce vydělat. Dařilo se totiž prakticky všude tam, kde by to burzián ještě loni tak docela nečekal. Ať už jde o rozvíjející se trhy, třetí svět anebo třeba starou dobrou Evropu. Svět ve stínu Donalda Trumpa zažil investorskou horečku, extrémně ale záleželo na tom, jakou měnou kdo nakupoval. Na investory včetně těch tuzemských totiž čekala jedna bolestivá past. A totiž nemocný americký dolar.
Pro součet zisků a ztrát po letošních třech čtvrtletích bylo zcela zásadní, na jaké straně dolarové barikády investor stál. Smutným symbolem může být sázka českého investora na nejsledovanější akciový index světa, americký S&P 500. Ten sice za letošek i přes nevypočitatelnost Bílého domu letos povyskočil o třináct procent, vývoj kurzu dolaru vůči koruně ale výsledek americké investice zcela obrátil. Převážil totiž efekt patnáctiprocentního propadu americké měny vůči české a výsledkem je, že tuzemská sázka na zámoří je letos prozatím ztrátová.
Krom dolaru připravil letošek i celou řadu dalších pastí, kterým bylo nutné se vyhnout, pokud investor nechtěl skončit s očima pro pláč. Dobré tak třeba bylo vyhnout se trhu, který ještě nedávno každý považoval za tajného favorita. Totiž Indii, jejíž akcie letos stagnují. Poněkud paradoxním pravidlem vedoucím k výnosu pak bylo, že čím méně vyspělá ekonomika, tím více tamní burzy vynesly.
Totálním vítězstvím pak byla sázka na drahé kovy. V centru pozornosti přitom navzdory očekáváním i publicitě nebylo zlato. Obecně úspěšnou strategii fungující od ledna do září lze ale formulovat zcela lapidárně: Jít do rizika. Jakým investicím, typům aktiv či regionům se letos zatím nejvíce daří a co z toho stojí za to zvážit do portfolia?
10. Rozvíjející se Asie (MSCI Asia ex Japan Total Return)
Letošní výkonnost: 25 procent
V roce 2025 se sázka na akcie „Emerging Asia“ ukázala jako výkonný sektor díky výraznému růstu v rozvojových ekonomikách mimo Japonsko. Tento růst byl podporován zejména silným oživením v zemích jako Jižní Korea, Indie a Tchaj-wan, kde technologický sektor a spotřebitelské trhy vykázaly značný pokrok. Mnoho investorů se soustředilo na tuto oblast díky stabilizaci politických a ekonomických podmínek, což vedlo k pozitivnímu sentimentu a růstu trhů. Investice do technologií a infrastruktury, zejména v oblasti obnovitelných zdrojů energie, přispěly k tomuto silnému výkonu. Tento sektor i nadále vykazuje silné dlouhodobé perspektivy díky rostoucímu vývoji digitálních ekonomik a globální spotřebě v Asii.
9. Velká Británie (MSCI UK Total Return)
Letošní výkonnost: 25 procent
Velká Británie vykázala solidní výkonnost v roce 2025, přičemž největší růst přišel z oživení ve finančním sektoru a technologických inovačních společnostech. Po turbulentním období v důsledku brexitu a pandemie začala britská ekonomika vykazovat pozitivní trend díky rostoucímu zájmu o inovace a exportní příležitosti. Sektorové růsty byly podporovány v oblasti umělé inteligence, obnovitelných zdrojů energie a zdravotní technologie. Také silná politika vlády zaměřená na podporu podnikání a zaměstnanosti pomohla zmírnit negativní dopady globálních ekonomických výzev. Britské akciové trhy vykázaly pozitivní reakci na tyto reformy, což vedlo k dalšímu zhodnocení v rámci širšího evropského regionu.
8. Rozvíjející se trhy (MSCI Emerging Markets Total Return)
Letošní výkonnost: 26 procent
Rozvíjející se trhy představovaly v roce 2025 jednu z nejsilnějších oblastí investic, přičemž růst v Asii, Latinské Americe a východní Evropě sehrál klíčovou roli v jejich výkonnosti. Tyto trhy těžily z oživení v oblasti průmyslu a digitálních služeb. V zemích jako Brazílie a Indie, kde se ekonomiky dostaly do stabilnějšího růstu, se očekávalo výrazné zlepšení výkonnosti. V tomto roce byly silně podporovány investicemi do infrastruktury, včetně nových rozvojových projektů v oblasti dopravy a energetiky. Rozvoj nových technologií, jako jsou mobilní aplikace a technologie pro obnovitelné zdroje energie, přitahoval zahraniční investory, kteří hledali vysoký výnos v těchto rychle rostoucích ekonomikách. Růst na těchto trzích ukázal, že jsou stále schopné nabídnout atraktivní příležitosti i v turbulentních obdobích.
7. Evropa (STOXX Europe 600 Total Return)
Letošní výkonnost: 27 procent
Evropa vykázala solidní růst v roce 2025, přičemž aktivum Evropa (STOXX Europe 600) mělo vysoký růst. Tento sektor si získal investory díky pozitivnímu vývoji v oblasti zelené energie a obnovitelných zdrojů. Silné technologické inovace a stabilizující se ekonomiky jednotlivých států v EU podpořily růst. Zlepšující se podnikatelské klima a pokrok ve zdravotnictví přispěly k optimistickému výhledu pro evropské akcie. Tento růst byl podpořen především strategickými investicemi do udržitelného rozvoje.
6. Čína (MSCI China Total Return)
Letošní výkonnost: 37 procent
Čína letos výrazně těžila z pozitivního hospodářského růstu a silného zahraničního obchodu. Vzhledem k její dominantní roli v globálním obchodu a technologických infrastrukturách se stala atraktivní pro investory. Tento růst byl podpořen výraznými reformami v politice a přijetím nových investičních pobídek. Čína se začala zotavovat z pandemických otřesů, což vedlo k rychlému oživení trhů a trvalému růstu sektoru. Ekonomika vykazuje známky stabilizace a pozitivního vývoje pro následující roky.
5. Akcie zemí třetího světa (MSCI Frontier Markets Total Return)
Letošní výkonnost: 37 procent
Akciové trhy třetího světa se ukázaly jako jeden z nejsilnějších sektorů v roce 2025. Rozvíjející se ekonomiky s vysokým potenciálem pro růst, jako je například Afrika a některé asijské trhy, se dostávají do popředí zájmu investorů. Tento sektor těžil z nových příležitostí ve finančních službách a digitálních technologiích. Trhy, které byly dříve považovány za vysoce rizikové, se staly atraktivními díky stabilním růstovým trendům a efektivním politickým reformám. Tento růst podpořil silný zájem o nové investiční příležitosti.
4. Latinská Amerika (MSCI Latin America Total Return)
Letošní výkonnost: 42 procent
Latinská Amerika v roce 2025 přitahuje investory díky silnému růstu v sektorech jako jsou energie, technologie a zemědělství. Tento region profitoval z posilujícího ekonomického růstu v zemích jako Brazílie a Mexiko. Přítomnost silných přírodních zdrojů a zlepšení infrastruktury umožnilo rychlejší růst a konkurenceschopnost na globálních trzích. Investoři se začali více zaměřovat na region, který vykazuje solidní zisky a stabilizuje své hospodářství.
3. Zlato
Letošní výkonnost: 43 procent
Zlato opět potvrdilo svou roli bezpečného přístavu během roku 2025, přičemž těžilo z neklidného globálního politického a ekonomického prostředí. Vzhledem k inflaci a geopolitickým napětím se zlato ukázalo jako ideální volba pro investory hledající stabilitu. Tento aktivum stále roste díky rostoucímu zájmu o uchování hodnoty v čase. Očekávání recese a zvyšující se obavy z dalších krizí vedly k růstu poptávky po zlatě. Výkonnost byla podpořena silnými zisky na pozadí celosvětových obav z ekonomických turbulencí.
2. Stříbro
Letošní výkonnost: 60 procent
Stříbro v roce 2025 vykázalo mimořádný růst díky silnému zájmu o průmyslové komodity a zelené technologie. Tato komodita, která je klíčová pro solární panely a baterie, těžila z rostoucí poptávky v oblasti obnovitelné energie. Stříbro se stalo preferovanou volbou pro investory, kteří se zaměřili na technologické inovace a růst v průmyslu. Tento sektor byl podporován jak silným poptávkovým trendem, tak i rostoucími cenami kovu. Výkonnost stříbra byla v roce 2025 jednou z nejvyšších mezi komoditami.
1. Platina
Letošní výkonnost: 77 procent
Platina dosáhla v roce 2025 vysoké výkonnosti díky rostoucímu zájmu o platinové katalyzátory v automobilovém průmyslu a v oblasti čisté energie. Díky stabilní poptávce a klesající těžbě platiny z některých klíčových lokalit byla platina považována za vysoce hodnotné aktivum pro investory. Tento trend byl podpořen i rostoucími cenami a zájmem o platinové produkty v technologických aplikacích. Výkonnost byla podpořena jak investičními, tak i průmyslovými faktory, které vedly k rekordním výnosům.