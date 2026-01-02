Balkán je skvělým testem inovací, z telca se stává techco, říká šéf společné firmy PPF a emirátské e&
- Šéf e& PPF Telecom Group popisuje, proč je těžiště růstu telekomunikací ve střední a východní Evropě, nikoli na Západě.
- V rozhovoru vysvětluje strategii konvergence, roli e& jako globálního partnera PPF i význam letošních akvizic v Srbsku a na Slovensku.
- Mluví také o kultuře PPF nebo odkazu Petra Kellnera.
Z Prahy řídí telekomunikační byznys napříč střední a východní Evropou a současně propojuje region s globálním know-how partnera e& z Blízkého východu. V rozhovoru mluví šéf e& PPF Telecom Group Balesh Sharma o rozdílech mezi PPF a Vodafonem, o strategii skupiny, klíčových akvizicích na Balkáně i o tom, proč jsou telekomunikace v tomto regionu atraktivnější než na Západě.
Kde dnes převážně působíte? V Praze, na Balkáně, nebo na Blízkém východě?
Mou domácí základnou je dnes Praha, ale významnou část času trávím napříč našimi trhy ve střední a východní Evropě – na Slovensku, v Maďarsku, Bulharsku a Srbsku – a zároveň velmi úzce spolupracuji s kolegy ze skupiny e& na Blízkém východě. Těžiště našeho byznysu je v Evropě, ale partnerství s e& nám dává globální perspektivu a přístup ke schopnostem, které dalece přesahují jeden region.
Jaké to je strávit třicet let ve stejném odvětví? A jak se vaše současná role v PPF liší od předchozích pozic ve Vodafonu?
Telekomunikace se za posledních třicet let změnily natolik zásadně, že jsem nikdy neměl pocit, že dělám „pořád to samé“. Posunuli jsme se od základních hlasových služeb a SMS k mobilnímu internetu, od tlačítkových telefonů ke smartphonům a dnes k 5G, cloudu a službám využívajícím umělou inteligenci.
Ve Vodafonu jsem měl privilegium vést velké operace v několika zemích a řídit transformaci uvnitř globální skupiny. V PPF, a dnes v e& PPF Telecom Group, je mandát širší: formovat regionálního lídra, činit odvážná investiční rozhodnutí a budovat mosty mezi velmi odlišnými trhy a kulturami – společně se strategickým partnerem, který už si cestou „od telca k techcu“ prošel.
Je nějaký rozdíl v pracovní kultuře PPF oproti Vodafonu?
Každá organizace odráží své akcionáře a svou historii. Vodafone je globální korporací s velmi standardizovanými procesy a silnou, jednotnou kulturou. PPF naopak kombinuje podnikatelského ducha s dlouhodobým vlastnictvím a velmi pragmatickým, „hands-on“ přístupem k tvorbě hodnoty. Je tu vidět rychlejší rozhodování, vyšší tolerance ke kalkulovanému riziku a silný důraz na výsledky, přičemž si PPF zachovává profesionalitu a řízení, které byste od velké mezinárodní skupiny očekávali.
Vzpomínáte si na okamžik, kdy vám Petr Kellner nabídl vedení telekomunikační divize PPF? Přece jen jste tehdy byli konkurenti.
Ano, na takový moment se nezapomíná. Znali jsme se z opačných stran barikády v době, kdy PPF budovala své telekomunikační portfolio a já byl ještě ve Vodafonu, takže tam byla kombinace vzájemného respektu a tvrdé konkurence. Ke skutečnému setkání s Petrem ale došlo až později, poté co jsem se vrátil do Indie.
O čem jste se bavili?
Rozhovor byl o ambicích – o tom, kam až se může telekomunikační byznys v tomto regionu dostat se správným investičním horizontem a leadershipem. Právě tento dlouhodobý, podnikatelský pohled mě nakonec přesvědčil, abych do PPF nastoupil.
Věděl jste, že jste oba začínali ve stejném oboru? Na začátku 90. let jste obchodovali s kopírkami.
Je to vtipná shoda okolností, ale zároveň to něco vypovídá o té generaci podnikatelů a manažerů. Začínat v hodně „přízemních“ oborech vás naučí disciplíně, orientaci na zákazníka a respektu k hotovosti – nic není samozřejmé, každý zákazník se počítá. Tyto lekce mi zůstaly i při přechodu do telekomunikací a jsou relevantní dodnes, i když mluvíme o 5G, umělé inteligenci nebo složitých fúzích a akvizicích.
PPF Group nedávno provedla změny ve vedení – Didier Stoessel a Kateřina Jirásková se stali CEO skupiny. Jak to ovlivnilo strategii nebo směřování e& PPF Telecom Group?
Strategický směr e& PPF Telecom Group zůstává beze změny. Manažerské změny v PPF nemění náš mandát rozvíjet telekomunikační byznys, urychlovat investice a vytvářet hodnotu na našich trzích. Nadále mám plnou podporu vedení PPF i e& a naše týmy na Slovensku, v Maďarsku, Bulharsku a Srbsku se soustředí na stejnou strategii, která se už osvědčila.
Jaké je vlastně pracovat pro dva akcionáře – PPF a Emirates Telecommunication Group Company (známou jako e&, pozn. aut.)? Liší se jejich přístup k rozvoji telekomunikačního byznysu?
Je to privilegium, ale zároveň to vyžaduje disciplínu a transparentnost. PPF přináší hlubokou znalost střední a východní Evropy a silnou historii budování telekomunikačních aktiv v regionu, zatímco e& přispívá globálním měřítkem, osvědčenou transformací směrem k „techco“ a přístupem ke schopnostem v oblastech jako AI, cloud či digitální služby. Jejich pohledy se přirozeně liší, ale vysoce se doplňují – a mým úkolem je sladit je do společného plánu a zajistit, aby naše lokální týmy mohly fungovat bez zbytečné složitosti.
Které trhy ve vašem portfoliu považujete za nejperspektivnější?
Každý z našich čtyř klíčových trhů má svůj jasný růstový příběh, jen trochu jiným způsobem. Slovensko a Maďarsko nabízejí prostor pro rozvoj konvergentních služeb a digitálních ekosystémů nad již silnými mobilními pozicemi, zatímco Bulharsko a Srbsko vynikají pokračující poptávkou po vysokorychlostním broadbandu a placené televizi, stejně jako celkovým makroekonomickým potenciálem růstu. Společným jmenovatelem je nižší penetrace pokročilých digitálních služeb než v západní Evropě, což znamená delší prostor pro inovace a zlepšování zákaznické zkušenosti.
Co znamená letošní akvizice společnosti SBB v Srbsku pro dlouhodobou strategii skupiny?
SBB je pro nás přelomová transakce, protože velmi konkrétně ukazuje, co myslíme budováním konvergentního operátora. Spojením vedoucího broadbandového a televizního byznysu SBB s naším mobilním operátorem Yettel Serbia vytváříme skutečně integrovaného hráče s více než 700 tisíci zákazníky broadbandu a TV a silným podílem na mobilním trhu. Posiluje to naši pozici na jednom z nejatraktivnějších trhů regionu a slouží to jako vzor pro to, jak můžeme ke konvergenci a škálování přistupovat jinde.
Stejná strategická logika stojí i za prosincovou akvizicí UPC Slovakia, kde integrace fixního broadbandu a TV s mobilními službami O2 položí základy plně konvergentní nabídky a hlubších vztahů se zákazníky.
Jaké další akvizice zvažujete na Balkáně nebo v jihovýchodní Evropě? Jaký typ firem hledáte?
Ke konkrétním cílům se nevyjadřujeme, ale naše strategie je jasná: hledáme aktiva, která prohloubí naši přítomnost na stávajících trzích nebo nám poskytnou logickou návaznost, a kde dokážeme vytvářet hodnotu prostřednictvím konvergence, měřítka nebo schopností. To zahrnuje fixní broadband, pay-TV a potenciálně i digitální či infrastrukturně orientované firmy, které zapadají do našeho dlouhodobého plánu a splňují naše finanční kritérium.
Proč telekomunikace v tomto regionu nabízejí mnohem lepší příležitosti než v západní Evropě?
Střední a východní Evropa nabízí kombinaci solidních ekonomických základů, nižší penetrace některých pokročilých služeb a dynamičtějšího konkurenčního prostředí. V mnoha západoevropských zemích je růst nízký, regulace přísná a konsolidace pomalá, což omezuje návratnost. Tento region je naopak skvělým testovacím prostorem pro inovace, které následně zvyšují kvalitu sítí i zákaznickou zkušenost.Šéf společného podniku e& PPF Telecom Group Balesh Sharma |
Opravdu nemáte v úmyslu postupně rozpustit PPF Telecom Group do e&? Přece jen je e& mnohem větší a může mít zájem vaši společnou firmu časem pohltit.
Vznik e& PPF Telecom Group nikdy nebyl o rozpouštění jedné organizace do druhé, ale o společném budování silné regionální platformy. e& drží kontrolní podíl v našich provozních společnostech, zatímco PPF zůstává významným akcionářem, a oba partneři jsou v této struktuře zavázáni k dlouhodobé tvorbě hodnoty. Jakékoli budoucí kroky se budou řídit tím, co je nejlepší pro naše zákazníky, zaměstnance a akcionáře v regionu, nikoli abstraktní touhou po „pohlcení“.
Jak s e& uvažujete o společné expanzi na Blízkém východě? Do jakých typů firem nebo služeb byste tam chtěli investovat?
Naším hlavním mandátem jako e& PPF Telecom Group je střední a východní Evropa, zatímco e& přímo řídí své aktivity na Blízkém východě, v Asii a Africe. Přesto mezi námi probíhá intenzivní výměna know-how a tam, kde to dává smysl, se můžeme zapojit do společných iniciativ – zejména v oblasti digitálních platforem, cloudu, služeb založených na AI nebo podnikových řešení, která lze škálovat napříč regiony.
Balesh Sharma
Balesh Sharma je v roli CEO společnosti e& PPF Telecom Group od července 2022. Do skupiny PPF nastoupil po dvou desetiletích působení ve společnosti Vodafone, v rámci níž zastával v několika zemích vysoké manažerské funkce. Investoval také do technologických start-upů v rané fázi vývoje, poskytoval jim poradenství a mentorskou podporu v různých segmentech, včetně umělé inteligence, strojového vidění, fintech, automatizace maloobchodních procesů, a také v oblasti bezpečnosti.
Několikrát jste zmínil vizi modelu „techco“ – co to konkrétně znamená pro e& PPF Telecom Group? Jaké nové služby nebo produkty mohou vzniknout nad rámec těch stávajících?
Pro nás znamená techco posun za hranice samotné konektivity a stát se partnerem v digitálním životě a podnikání našich zákazníků. Konkrétně jde o oblasti jako cloudové a kyberbezpečnostní služby pro firmy, IoT řešení pro průmysl a chytrá města či digitální platformy, které integrují obsah, platby a každodenní služby pro spotřebitele. Stavíme na zkušenostech e& s touto transformací a přizpůsobujeme osvědčené koncepty realitě Slovenska, Maďarska, Bulharska a Srbska.
Jaký je váš přístup ke konsolidaci infrastruktury a služeb? A jak chcete dosáhnout maximálních synergií?
PPF patřila v regionu k průkopníkům oddělování infrastruktury od retailových operací a tento princip zůstává pilířem našeho modelu. Vedle značek poskytujících služby provozujeme samostatné infrastrukturní společnosti, což nám umožňuje efektivně investovat do sítí a zároveň dát obchodním týmům svobodu inovovat v produktech a zákaznické zkušenosti. Tam, kde to vytváří hodnotu, pevněji integrujeme fixní a mobilní sítě, sdílíme platformy a harmonizujeme IT – vždy však s ohledem na koncového zákazníka, ne jen na tabulky se synergiemi.
Jak daleko je e& PPF v reálném nasazení umělé inteligence a co od těchto změn mohou očekávat zákazníci?
AI je v našem byznysu přítomná už dnes – v plánování sítí, preventivní údržbě, odhalování podvodů a stále více i v komunikaci se zákazníky. Prakticky to znamená, že zákazníci mohou očekávat personalizovanější nabídky, chytřejší digitální asistenty, rychlejší řešení problémů a sítě, které se „uzdravují“ dříve, než se problém projeví. Postupem času nám AI pomůže služby zjednodušovat, zpřesňovat a zvyšovat jejich udržitelnost, aniž bychom ztratili lidský rozměr tam, kde je opravdu důležitý.
Které technologie považujete za klíčové pro budoucnost telekomunikací v regionech, kde působíte? Je to 5G, optické sítě, cloudové služby nebo internet věcí (IoT)?
Všechny tyto technologie jsou součástí jednoho ekosystému. 5G a optika poskytují kapacitu a nízkou latenci, cloud umožňuje flexibilní výpočetní výkon a IoT propojuje vše od továren po domácnosti a města. Na našich trzích bude další rozšiřování optiky a 5G v kombinaci s cloudovými službami a bezpečným IoT klíčové pro podporu ekonomického růstu a digitální transformace průmyslu i veřejných služeb.
Jak bude vypadat zákaznická zkušenost v příštích letech – co plánujete zlepšit pro koncové uživatele?
Zákaznická cesta bude mnohem digitálnější, personalizovanější a plynulejší. Naším cílem je, aby většinu interakcí – od aktivace služeb po řešení problémů – bylo možné zvládnout na pár kliknutí v aplikaci nebo online, se stejnou jednoduchostí jako u nejlepších digitálních platforem, a přitom s kvalitní lidskou podporou, když je potřeba. Investujeme do samoobslužných aplikací, plně digitálního onboardingu, chytřejších doporučovacích systémů a konzistentní zkušenosti napříč všemi kanály, aby zákazníci cítili, že jim rozumíme a vážíme si jejich času.
Vidíte prostor pro nové obchodní modely? Například balíčky služeb, propojení telca s digitálními službami, fintech nebo zábavou?
Jednoznačně. Budoucnost telekomunikací leží právě na těchto průsečících. Už dnes vidíme silný potenciál v balíčcích, které kombinují konektivitu se zábavou, cloudem, bezpečností a někdy i finančními službami, zejména na trzích, kde mají telco značky vysokou důvěru. Díky AI dokážeme tyto ekosystémy mnohem lépe personalizovat a vytvářet nové modely – od chytrých domácností a propojených aut po digitálně orientovaná řešení pro malé a střední firmy – kde telekomunikace nejsou jen utilitou, ale partnerem v každodenním životě i podnikání.