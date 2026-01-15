Ve frontě na burzu čekají další zbrojaři. O jejich osudu rozhodne i úspěch Strnadovy CSG
- Chystaný vstup Czechoslovak Group (CSG) na amsterdamskou burzu je vnímán jako zásadní test investorské poptávky.
- Jeho výsledek ovlivní načasování a úspěch dalších očekávaných emisí v sektoru.
- Na trh se v Evropě chystá hned několik dalších zbrojařů.
Chystaný vstup na burzu lídra domácího zbrojního průmyslu Czechoslovak Group může tuzemský drobný investor kvitovat jako další symptom rozmachu Česka ve světě či krok směrem k bezpečnostní soběstačnosti země, ale to je tak asi všechno. Osobní investiční story o tom jen tak nenapíše, protože úpis je primárně určený velkým hráčům a k akcii se tak ve fázi úpisu nemusí vůbec dostat. Boom zbrojařského byznysu v Evropě nicméně letos může napsat ještě několik dalších investorsky atraktivních kapitol. Rok zbrojních IPO se totiž teprve dostane do ráže.
„Ceny akcií firem v sektoru v uplynulých třech letech výrazně stouply. Důvodem jsou očekávání dalšího zvyšování globálních výdajů na obranu. Tržby a zisky zbrojařských společností by měly nadále stoupat, ale ohodnocení je už vysoké,“ zdůrazňuje ekonom společnosti Finlord Boris Tomčiak.
Český lakmusový papírek
Příchod nových firem na trh tak může být výhodný pro emitenta i investory: Nové akcie nemusejí mít až tak vyšponované valuace, aby firmy získaly dostatek peněz pro expanzi a zároveň představovaly pro investory potenciální růstovou story. Pro všechny ale bude klíčový vzor z Česka: jak se povede z hlediska investorské poptávky i ocenění firmy právě vstup na burzu Czechoslovak Group.
„Pokud IPO Czechoslovak Group nevyjde, můžeme si všichni sbalit kufry a odpískat konec roku předčasně,“ uvedl v lednu pro analytický portál ION Analytics investor, který si přál zůstat v anonymitě. O tom, že je pro firmy vhodný čas vstoupit na trh, ale svědčí i vývoj zbrojařského akciového indexu Stoxx Europe Total Market Aerospace & Defense. Ten za poslední rok vyskočil o více než devadesát procent, jen za poslední měsíc pak téměř o pětinu. Ikona evropského zbrojního průmyslu, německý Rheinmetall, přitom na burze zhodnotila za poslední rok dokonce o 189 procent, za pouhé dva týdny letošního roku pak zhruba o devatenáct.
Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!