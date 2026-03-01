Boj o Warner Bros. Trump kritizuje Netflix a Paramount přichází s novou nabídkou
- Paramount Discovery zvýšil nabídku na převzetí Warner Bros. Discovery, přičemž se zaměřil na politiku a streamingové platformy.
- Boj o Warner Bros. se politizuje: Trump kritizuje Netflix a žádá prodeje CNN.
- Paramount Discovery předložil zvýšenou nabídku na převzetí WBD, čelí politickým tlakům a konkurenci ze strany Netflixu.
Aktualizovaná nabídka mediálního konglomerátu Paramount Discovery na převzetí skupiny Warner Bros. Discovery (WBD) zahrnuje zvýšenou kupní cenu 31 dolarů za akcii WBD v hotovosti, plus denní poplatek 0,25 dolaru za čtvrtletí od 30. září 2026. Warner Bros to uvedl v tiskové zprávě, v níž připustil, že představenstvo může novou nabídku shledat výhodnější než tu, kterou už přijalo od provozovatele streamovací platformy Netflix.
Podle informací serveru Semafor je nabídka ve skutečnosti vyšší než 31 dolarů za akcii. Server zároveň dodává, že boj o WBD se politizuje. Americký prezident Donald Trump kritizoval členku představenstva Netflixu Susan Riceovou, která řekla, že až se demokraté dostanou k moci, budou chtít potrestat firmy, které se Trumpovi podbízely.
Netflix bude čelit následkům
Trump na své sociální síti Truth Social napsal, že pokud Netflix Riceovou neodvolá, bude čelit následkům. „Jde o obchodní dohodu, nikoli o politickou dohodu,“ reagoval následně generální ředitel Netflixu Ted Sarrandos v rozhovoru s BBC. Tato stanice čelí prezidentově žalobě za údajnou pomluvu.
„V dnešní době je ale vše politické: prezident chce, aby byla neutralizována CNN, která patří společnosti Warner. Republikáni v Senátu chtějí, aby Netflix byl ponížen. Demokraté v Senátu chtějí, aby se (šéf Paramount Discovery David) Ellison stal tváří obchodování s vlivem v Trumpově Washingtonu. A státní návladní se obávají ovlivnění hospodářské soutěže a ztráty pracovních míst,“ uvedl reportér Semaforu Rohan Goswami.
„Je nezbytné, aby byla CNN prodána,“ řekl Trump v prosinci. Stanici dlouhodobě za její zpravodajství kritizuje. Nabídka Netflixu kabelové stanice včetně CNN nezahrnuje.
Loni v říjnu Paramount Skydance koupil provozovatele názorového webu The Free Press (TFP). Hodnotu akvizice neuvedl, podle serveru Axios šlo o 150 milionů dolarů (3,1 miliardy Kč). Zakladatelka TFP a konzervativní komentátorka Bari Weissová se současně stala šéfredaktorkou zpravodajské stanice CBS News z této skupiny.
CBS čelí kritice za kroky, které údajně vycházejí vstříc Trumpově administrativě. Demokraté v Senátu iniciovali vyšetřování, zda Federální komise pro spoje (FCC) a Paramount Discovery zabránily moderátorovi talkshow na CBS Stephenu Colbertovi odvysílat rozhovor s demokratickým kandidátem do Senátu Jamesem Talaricem.
Zakázaná reportáž z věznice
Kritické reakce a obvinění z cenzury vyvolalo rozhodnutí Weissové neodvysílat ve zpravodajském pořadu 60 Minutes reportáž z věznice CECOT v Salvadoru, kam Trumpova vláda bez řádného procesu deportovala migranty. Podle Weissové nelze reportáž odvysílat bez vyjádření administrativy, podle autorů však vláda opakovaně odmítla reagovat.
Vedení WBD se původně domluvilo s Netflixem na převzetí části společnosti zahrnující filmová studia Warner Bros a streamingovou divizi, a to včetně konkurenční platformy HBO Max, za 27,75 dolaru za akcii. Celková hodnota transakce by činila 72 miliard dolarů (1,5 bilionu korun). Pokud vedení WBD shledá novou nabídku Paramountu výhodnější, bude mít Netflix podle smlouvy čtyři dny na předložení protinabídky.
Skupina Warner Bros. Discovery vznikla v roce 2022 spojením firem WarnerMedia a Discovery. Do portfolia skupiny patří vedle slavného filmového studia nebo platformy HBO Max také například filmové kanály HBO, Animal Planet či zpravodajská televize CNN.
Paramount Skydance vznikl fúzí mediálních firem Paramount Global a Skydance Media, úřady fúzi schválily na konci loňského července. Součástí skupiny je například filmové a televizní studio Paramount Pictures, televizní síť CBS či streamovací služba Paramount+.