Akcie v USA prudce vzrostly. Nasdaq index šplhá zpátky k rekordům | E15.cz

Index Dow Jones stoupl o 829,16 bodu, tedy 3,15 procenta, na 27 110,98 bodu. Širší index Standard & Poor's 500 se zvýšil o čili 2,62 procenta. Index technologického trhu Nasdaq posílil o 2,06 procenta a jako první z těchto ukazatelů se byť jen na chvíli v rámci dne dostal na nová maxima po březnovém masivním výprodeji.

Za celý týden index Dow Jones vzrostl o 6,8 procenta. Index S&P 500 si připsal 4,9 procenta a Nasdaq 3,4 procenta.

Zpráva ministerstva práce ukázala, že míra nezaměstnanosti ve Spojených státech v květnu překvapivě klesla na 13,3 procenta z dubnové hodnoty 14,7 procenta. Uplatnění na trhu práce našlo asi 2,5 milionu lidí, zatímco v dubnu zaniklo rekordních 20,7 milionu míst. To znamená, že firmy začínají v mnohem větších počtech brát zpět ty, které kvůli dopadům koronaviru v březnu a dubnu propustily. Analytici přitom čekali zvýšení nezaměstnanosti až na téměř 20 procent.

"Nemyslím si, že to někdo čekal," uvedl stratég firmy State Street Global Advisors Michael Arone. Podle něj to potvrzuje to, co mnozí již naznačují, tedy že pandemie bude mít na trh práce jen dočasný vliv a spolu s opětovným otevíráním ekonomiky a snižováním počtu nakažených se pracovní místa budou znovu obnovovat.

Výnosy amerických státních dluhopisů se po zprávě o nezaměstnanosti zvýšily, což pomohlo k růstu bankovním společnostem.

Vývoj indexu Nasdaq: Půlroční vývoj indexu NasdaqAutor: Google

Posílily také letecké společnosti, které patří mezi nejvíce zasažené koronavirovou krizí.

Růst zaznamenalo všech 11 velkých dílčích sektorů, které jsou součástí indexu S&P 500. Kromě finančních vysoké zisky zaznamenaly také energetické a průmyslové firmy.

Obchodníci nyní zaměří svoji pozornost na centrální banku USA (Fed). Příští týden zasedá měnový výbor Fedu, který téměř jistě bude jednat i o nejnovější statistice.

Americký dolar díky zprávě o vývoji nezaměstnanosti za květen posílil. Za celý týden však již třetí týden za sebou oslabil kvůli pokračující nejistotě, jak se bude americká ekonomika dále vyvíjet.

Dolarový index, který sleduje výkon dolaru ke koši šesti předních světových měn, stoupl o 0,3 procenta na 96,97 bodu. Euro vůči dolaru oslabilo o 0,4 procenta na 1,1293 dolaru.