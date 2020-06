Bitcoin po jeho půlení uniká spirále smrti | E15.cz

Nejrozšířenější kryptoměna se po půlení nacházela v paradoxní situaci. Ačkoliv samotná událost představuje nejvýznamnější impuls k případnému růstu hodnoty bitcoinu za poslední roky, z krátkodobého hlediska podle některých apokalyptických hlasů hrozila roztočením neblahé spirály.

Oč jde? Pokud se těžařům nevyplatí po osekání jejich odměny udržovat v chodu bitcoinovou síť a své stroje vypnou, hrozí snížení jejího zabezpečení a vystavení většímu riziku hackerských útoků. Potvrzení některých transakcí se také může zpozdit a výše poplatků za platby výrazně narůst.

Jenže jak podrobněji v poradně E15 Premium vysvětlil popularizátor kryptoměn Jakub Vejmola alias Kicom, bitcoin je navržen tak, aby si se situací zvládl poradit.

Pokud se větší počet minerů rozhodne odpojit, algoritmus kryptoměny na to zareaguje tak, že prostě sníží nároky na její dolování. Těžaři nebudou muset „pálit“ tolik elektřiny, což zvýší výnosnost jejich byznysu. A přesně tohle se stalo.

Ve čtvrtek došlo k další úpravě náročnosti těžby. V pravidelném dvoutýdenním intervalu klesly nároky o devět procent.

Šlo tak o druhý propad v řadě, těsně po halvingu došlo k jejich snížení o šest procent. Jde o druhý největší letošní pokles a celkem osmý nejprudší v dosavadní jedenáctileté historii bitcoinu, upozornil redaktor serveru CoinDesk Zack Voell.

Bitcoin just completed its 8th largest negative difficulty adjustment in history: -9.29 percent. This is the 5th largest if you exclude pre-ASIC adjustments. $BTC pic.twitter.com/CCubNa0Tsa