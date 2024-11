Vyhrajte knihu slavného investora Guye Spiera, kterému změnil život oběd s Warrenem Buffettem

Slavný a úspěšný investor Guy Spier, který byl letošním černým koněm konference pořádané e15 SHIFTS a hostem pořadu FLOW , napsal knihu o své vlastní cestě investora s názvem The Education of a Value Investor: My Transformative Quest for Wealth, Wisdom, and Enlightenment. Guy Spier se nejvíce proslavil tím, že si společně se svým kolegou Mohnishem Pabraiem v roce 2008 koupil oběd s nejslavnějším investorem na světe Warrenem Buffettem za 650 100 dolarů. Ten mu změnil život. Kniha popisuje, jak se z drzého mladíka podstupně stal schopný investor, který řídí vlastní fond. Vy teď máte možnost tuto knihu vyhrát.

Soutěž:

Pro získání knihy stačí odpovědět na jednoduchou otázku. Kolik jazyků Guy Spier umí? Odpověď najdete v rozhovoru se samotným Guyem Spierem v pořadu FLOW.

Výhra:

Kniha slavného investora Guye Spiera The Education of a Value Investor: My Transformative Quest for Wealth, Wisdom, and Enlightenment.

Obsah pouze pro přihlášené uživatele Přihlásit nebo Registrovat

Dodatečná pravidla:

Soutěž probíhá od 6. 11. 2024 od 00:00 do 13. 11. 2024 do 23:59. Hrajte o 1x kniha The Education of a Value Investor.

Vyhrává 1 soutěžící, který bude vylosován ze správných odpovědí.

Podmínkou pro zařazení do soutěže je registrace do služby informační společnosti webu e15.cz, a to po celou dobu trvání soutěže, a souhlas se zařazením do soutěže.

Do soutěže je nutné se zapojit se stejnou registrační e-mailovou adresou, kterou soutěžící používá k přihlášení se ke službě informační společnosti webu e15.cz, a se kterou je u organizátora soutěže registrován.

Od jednoho účastníka soutěže může být do slosování zařazena pouze jedna správná odpověď.

Více informací najdete v pravidlech soutěže zde.

Soutěž organizuje CZECH NEWS CENTER, a. s., e-mail: podpora@cncenter.cz (po-pá 8-16 hodin). Výherce bude vylosován 15. 11. 2024.

Výherce zveřejníme do 30. 11. 2024 zde v článku a budeme ho kontaktovat na emailové adrese, kterou uvedl při registraci.