Plzeňský Doosan Škoda Power, který vyrábí turbíny a energetická zařízení, plánuje nabídnout část svých akcií na hlavním trhu Prime market pražské burzy. Z výtěžku společnost pořídí mj. nová zařízení, vybavení a informační technologie, což by mělo zlepšit efektivitu výroby či digitalizaci. Firma o tom ve středu informovala v tiskové zprávě. Podrobnosti k nabídce a harmonogramu Doosan Škoda Power zveřejní v prospektu, který ještě musí schválit Česká národní banka (ČNB).

Firma nabídne část svých stávajících akcií, které doplní o nově vydané akcie. „V žádném případě nebude v rámci nabídky prodáno více než 33,33 procenta z celkového počtu akcií po zvýšení základního kapitálu společnosti,“ uvedla firma v tiskové zprávě s tím, že akcionář si tedy chce ponechat ve společnosti majoritu minimálně 66,67 procenta.

Akcie si budou moci pořídit drobní investoři v Česku, část nabídky bude pro institucionální investory a část také pro zaměstnance firmy.

Firma uvedla, že plánuje použít čistý výtěžek z nabídky hlavně k posílení svých celkových kapacit a konkurenceschopnosti. „To může zahrnovat střednědobé investice do nových zařízení a vybavení k dalšímu zlepšování efektivity výrobního procesu, digitalizaci a do informačních technologií zaměřených na posílení efektivnosti a ziskovosti společnosti,“ uvedla firma. Zmínila také vzdálený monitoring instalovaných souprav, výzkum a vývoj pro budoucí aplikace nebo menší investice do náběhu výroby rotorů generátorů.

Doosan Škoda Power má být při chystané dostavbě nových jaderných reaktorů v Dukovanech významným subdodavatelem vítěze tendru, korejské společnosti KHNP. Společnost v ČR zaměstnává přes 950 pracovníků a přibližně 35 zaměstnanců má v Indii. Loni od začátku roku do 24. září vykázala firma zisk 355 milionů korun, za rok 2023 pak 559 miliónů korun.