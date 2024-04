Wall Street ohrožuje inflační šok. Investoři přepínají do dluhopisů a akcie vyhlížejí pád

„Úrokové sazby v USA i v následujícím období zůstanou na silně restriktivní úrovni, což by mohlo způsobit pokračování akciových výprodejů,“ soudí akciový stratég společnosti Conseq Michal Stupavský. Wall Street už ze svého letošního vrcholu ostatně ubrala. Během necelého uplynulého týdne zlevnily akcie v průměru o čtyři procenta.

„Aktuální začátek korekce na akciových trzích vidím jako racionální, nicméně neočekával bych delší trvání,“ předpokládá ekonom společnosti XTB Štěpán Hájek.

Akciové trhy ještě počátkem roku očekávaly pro letošek až šestero snížení úrokových sazeb o čtvrt procentního bodu v každém kroku. Aktuálně nejpravděpodobnější možností je pouhé dvojí snížení, a to až v pozdější části roku. „Americký Fed snižuje úrokové sazby daleko pomaleji, než se očekávalo. Náklady na kapitál jsou kvůli tomu vysoké, což má negativní dopad nejen na finance firem, ale třeba i na trh realit,“ připomíná efekty striktní politiky americké centrální banky ekonom Finlordu Boris Tomčiak.

Co by Wall Street mohlo s trochou nadsázky takřka zdecimovat, by bylo