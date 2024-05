Mediální gigant Warner Bros. Discovery neprožil ideální vstup do nového roku. Od ledna do března utržil méně a ztrátu krotil pomaleji, než se očekávalo. Ani příbytek předplatitelů ve streamingovém byznysu tak neodvrátil pokles akcií „Warnerů“ před otevřením americké burzy o jednotky procent v době přípravy tohoto článku. Místo toho se dočkal lehce posměšných komentářů na sítích typu: „Už ani Batman WBD nezachrání.“

WBD ve čtvrtek oznámil výsledky za první letošní čtvrtletí. Utržil téměř deset miliard dolarů, tedy o sedm procent méně než loni a nepatrně méně, než trh očekával. Ztrátu konglomerát snížil o deset procent na 966 milionů dolarů (22,4 miliardy korun). Úspěšně přilákal další dva miliony lidí na své streamovací platformy, celkem tak servíruje například i nejnovější trhák Duna 2 necelé stovce milionů diváků.

„Jsme potěšeni vývojem v prvním čtvrtletí, který se zrcadlí v silných výsledcích. Dosáhli jsme smysluplného růstu ve streamingu a zrychlení prodejů reklamního prostoru. Ten vytvořil téměř devět milionů dolarů EBITDA,“ uvedl ředitel WBD David Zaslav. Zásobník kvalitního filmového obsahu, který firma nabídne na streamovacích platformách, je prý „silnější než kdy dřív“.

Akcie společnosti však na oznámené výsledky reagovaly několikaprocentním poklesem, navázaly tak na volný pád z posledních měsíců. Za poslední rok odepsaly více než čtyřicet procent hodnoty. „Výsledky dopadly neuspokojivě. Tržby i čistá ztráta nenaplnily odhady trhu. Navíc stávky v Hollywoodu způsobily pokles tržeb z televizní tvorby,“ komentuje výsledky analytik brokera XTB Tomáš Cverna.

Meziroční pokles tržeb přičítá i faktu, že hra Suicide Squad: Kill the Justice League nebyla tak úspěšná jako předešlá Hogwarts Legacy. Výsledky mediálního gigantu naopak pozitivně ovlivnil úspěch zmíněné Duny v kinech, pozitivně lze dle Cverny vnímat také zlepšení cash-flow a snižování dluhu. Zajímavou investiční příležitost v současném WBD nicméně nespatřuje: „Na akcie se aktuálně dívám jako na padající nůž, který je velmi nebezpečné chytat. Výraznější zlepšení situace společnosti je dle mého názoru v nedohlednu.“

„Warneři“ se stejně jako prakticky všichni tradiční velcí hráči Hollywoodu – Paramount nebo Walt Disney - potýkají s nástupem silné konkurence z řad ryze streamingových služeb, například nejznámějšího Netflixu. Důsledkem ostrého boje o předplatitele z desítek světových trhů jsou vynucená úsporná opatření, ke kterým musí i WBD přistupovat.

Šéf firmy David Zaslav byl jedním z prvních ředitelů velkých tradičních mediálních společností, který se ke škrtům odhodlal. Například zrušil on-line streamovací službu a zpravodajský kanál CNN+, který se tak dožil pouhých třiceti dní. Úspor má být ale daleko více.

Jak uvedla agentura Bloomberg s odkazem na své informované zdroje, WBD se chce proškrtat k dalším úsporám ve výši stovek milionů dolarů. Nacházet je hodlá hlavně v odděleních marketingu a technologiích streamovací divize. Jen za poslední rok už firmu opustily více než dva tisíce lidí a další budou patrně následovat.

Odtučňovací kúra přinesla úsporu více než třinácti miliard dolarů za poslední dva roky. WBD má nicméně nadále spoustu důvodů šetřit. Když se v roce 2022 tehdejší WarnerMedia spojilo s Discovery, vznikl gigant s více než padesátimiliardovým dluhem. A to v době, kdy kabelová televize, stále ještě největší byznys skupiny, dlouhodobě přichází o diváky a dolary z reklam.

Mimo jiné ušetřená hotovost směřuje hlavně do vybudování silné streamovací divize s bohatým filmovým zásobníkem. Klíčový je tak pro WBD úspěch jeho nově budované streamovací služby MAX, která má kombinovat to nejlepší z nabídky HBO MAX a Discovery Plus. Změny pocítí i český divák: místo stávajícího HBO MAX bude moci sledovat „prostý“ MAX od 21. května. Ale s příplatkem.

WBD, stejně jako takřka kompletní zástup konkurence, zdražuje. Za nejlevnější verzi zaplatí uživatel v Česku 219 korun měsíčně, za něž dostane například filmy jako Barbie, Aquaman či Wonka. Službu bude moci používat na dvou zařízeních ve full HD rozlišení nebo stahovat až třicet filmů či seriálových epizod měsíčně. Součástí standardního předplatného budou i přenosy z letních olympijských her ve Francii.