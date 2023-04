Max v ČR: Cena, seriály, filmy, 4K a kdy skončí HBO Max | e15.cz

Co je streamovací služba Max?

Streamovací služba Max vznikne sloučením služeb HBO Max a Discovery+. Dlouho očekávaný krok oznámila společnost Warner Bros. Discovery. Změny provázely obě platformy už v roce 2022, na jaře nastala fúze společností Warner Media a Discovery. Tím vznikl konglomerát Warner Bros. Discovery, pod který spadají obě platformy.

Původně bylo v plánu plné sloučení, kdy měl nově vzniklý Max nahradit HBO Max i Discovery+. Podle informací, které jako první přinesl deník The Wall Street Journal, ovšem nastaly jisté změny. Obavy z odlivu předplatitelů služby Discovery+ přiměly vedení alespoň částečně přehodnotit plány. V rámci služby Max se tak stávající obsah z HBO Max rozšíří o vybrané tituly z platformy Discovery+, tato služba ovšem zůstane zachována i samostatně.

Co nabízí Discovery+

Zatímco HBO Max není pro tuzemské odběratele novinkou, Discovery Plus v Česku ještě nepůsobí. Některé tituly se tak objeví vůbec poprvé. Společnost Discovery představila vlastní streamovací platformu v roce 2020. Divákům ve Spojených státech se otevřela v lednu 2021 a expanze do dalších zemí včetně Česka se měla konat ve stejném roce. Nakonec se uskutečnila jen částečně a tuzemští uživatelé dosud nemají k platformě přístup.

Discovery+ se zaměřuje na dokumentární tvorbu. Seznam pořadů zahrnuje dokumenty z dílen Discovery Channel, Animal Planet, TLC, HGTV, Food Network, Travel Channel nebo CNN. Kromě toho zařazuje i sportovní přenosy z kanálu Eurosport.

Co nabízí HBO Max

Platformu HBO Max už čeští odběratelé znají. Ve Spojených státech působí od května 2020, do Česka se dostala o dva roky později 8. března 2022, kdy nahradila předcházející HBO Go. HBO Max nabízí filmy a seriály od společností a studií včetně Warner Bros. Pictures, DC, Cartoon Network a řady dalších. Warner Bros. Discovery tam distribuuje většinu svých projektů. Pokud jde o filmy, premiéra na streamovací službě často přichází do 45 dnů od představení v kinech.

Termín spuštění streamovací služby Max

Nová streamovací služba Max nahradí dosavadní HBO Max od 23. května letošního roku. Tento termín platí pro Spojené státy, spuštění služby na dalších trzích zatím nebylo upřesněno. Očekává se, že do konce roku se Max objeví v Latinské Americe a do Evropy a Asie dorazí během příštího roku. Až do spuštění nové platformy bude českým odběratelům fungovat stávající HBO Max.

Zanikne s HBO Max i značka HBO?

Televizní stanice HBO se letošní změny nedotknou. Nadále má samostatně fungovat a produkovat vlastní obsah. Placená stanice funguje od roku 1972, českým divákům se představila v roce 1994. Kromě vlastní filmové a seriálové tvorby nabízí i další pořady a také přímé přenosy z prestižních událostí, jako jsou udílení Cen Akademie nebo Emmy.

Cena Max a HBO Max v Česku a USA

K dispozici je zatím jen ceník Max pro Spojené státy. Platforma tam nabídne tři úrovně předplatného:

Ceník Max pro Spojené státy Úroveň předplatného Cena (v dolarech) Podmínky Max Ad-Lite 9,99 měsíčně nebo 99,99 ročně Reklamy, dva souběžné streamy, bez možnosti offline stahování, rozlišení Full HD a kvalita zvuku 5.1. Max Ad Free 15,99 měsíčně nebo 149,99 ročně Bez reklam, dva souběžné streamy, třicet offline stažení, rozlišení Full HD a kvalita zvuku 5.1. Max Ultimate Ad Free 19,99 měsíčně nebo 199,99 ročně Bez reklam, čtyři souběžné streamy, sto offline stažení, rozlišení až 4K a kvalita zvuku Dolby Atmos.

Za službu HBO Max dosud odběratelé ve Spojených státech platili:

9,99 dolaru měsíčně, zhruba 213 korun, nebo 99,9 dolaru ročně (2130 korun) za variantu s reklamami, 15,99 dolaru měsíčně (340 korun) nebo 149,99 dolaru ročně (3195 korun) za variantu bez reklam. Ceny předplatného tedy zůstávají stejné, jen přibyla dražší varianta.

Zatím není jasné, zda Max nabídne tři úrovně předplatného včetně levnější varianty s reklamami také v Česku. Obecně platí, že streamovací platformy nastavují ceníky podle kupní síly jednotlivých zemí. Každý trh má proto vlastní ceny a podmínky.

V Česku existuje jen jedna varianta předplatného HBO Max za 199 korun měsíčně, roční předplatné je potom za výhodnějších 1950 korun. Předplatitelé, kteří o službu HBO Max projevili zájem během prvního měsíce po českém spuštění, získali přístup za zvýhodněnou cenu 132 korun měsíčně. Akční cena přitom platí neomezeně až do zrušení předplatného. Registrovat se můžete na stránkách HBO Max.

Aktuální ceník HBO Max v Česku Typ předplatného Cena (v korunách) Zvýhodněné 132 Měsíční 199 Roční 1950

Zůstane aktuální sleva na předplatné?

Společnost přímo na stránkách HBO Max slibuje plynulý přechod na novou platformu. Předplatitelům se přenesou veškerá nastavení, funkce a historie sledování do nového rozhraní.

Kromě toho současným předplatitelům ve Spojených státech HBO Max zaručují stávající cenu nejméně šest měsíců od spuštění služby Max. Centrum zákaznické podpory HBO Max v Česku uvádí, že po uvedení platformy Max na trh zůstane cena předplatného stejná.

Z tohoto plyne jistá naděje, že alespoň v prvních měsících by mohla být zachována i zvýhodněná cena českého předplatného. Přesnější oficiální vyjádření ani podrobnosti však zatím pro český trh oznámeny nebyly.

Filmy a seriály v rámci streamovací služby Max

Streamovací platforma Max nabídne nejen filmové a seriálové novinky, ale také řadu populárních titulů včetně seriálů The Last of Us, Hra o trůny nebo Přátelé. Z filmů budou mimo jiné k dispozici snímky zpracované na motivy komiksů DC Comics, mezi které patří Sebevražedný oddíl, Wonder Woman, Batman, Aquaman nebo Liga spravedlnosti.

Nechybí ani filmové série Pán prstenů, Fantastická zvířata nebo Harry Potter. Právě fanoušci knih a filmů o čarodějnickém učni se mohou těšit na další příběhy oblíbených postav. HBO ve spolupráci s autorkou knih J. K. Rowlingovou připravuje seriál o Harrym Potterovi, který znovu převypráví děj jednotlivých knih. Na seriálu se teprve začíná pracovat, ale je jasné, že uvedení série by mělo proběhnout právě prostřednictvím streamovací služby Max.

Fanoušci posledního Batmana se mohou těšit na seriálovou odbočku Tučňák s Colinem Farrellem. Vzhledem k úspěchu seriálu Dům draka ze světa Hry o trůny připravuje společnost další adaptaci na motivy knihy od George R. R. Martina Rytíř sedmi království. Seriál se bude odehrávat několik desetiletí před začátkem Hry o trůny.

Video se připravuje ... The Penguin: Oficiální trailer • VIDEO HBO/YouTube

Seriálové podoby se dočká i populární horor V zajetí démonů (The Conjuring). Ohlášena byla i čtvrtá řada seriálu Temný případ (True Detective). Na Max zavítá také zatím nepojmenovaná odbočka populárního seriálu Big Bang Theory, který pro platformu chystá tvůrce původního díla Chuck Lorre. Animované podoby se dočkají i Gremlini, které si pamatují diváci z osmdesátých a devadesátých let.

Připravuje se i seriál The Palace (ve Spojených státech pojmenovaný The Regime) s Kate Winslet z prostředí evropské monarchie nebo dokumentární seriál Smartless o turné komiků Willa Arnetta, Jasona Batemana a Seana Hayese.

Video se připravuje ... True Detective: Night Country, trailer na čtvrtou sérii • VIDEO HBO/YouTube

Max ve 4K a kvalita streamování

Ze zveřejněného ceníku vyplývá, že Max nabídne verzi předplatného v rozlišení až 4K. Odběratelé si ovšem často právem stěžovali na nedostatek filmů a seriálů v tomto rozlišení. Někteří si proto od nového předplatného slibují širší nabídku.

Společnost zatím pouze potvrdila, že by všechny nové tituly od studia Warner Bros. měly vycházet ve 4K rozlišení, stejně jako tomu bylo v případě služby HBO Max. Zatím není jasné, zda studio zapracuje na 4K verzích dříve vydaných projektů obdobně, jako to udělalo s Hrou o trůny, anebo rozšíří nabídku 4K obsahu pro ostatní produkci.