Polský řetězec obchodů se smíšeným zbožím Žabka chystá vstup na varšavskou akciovou burzu. O plánu současného majitele, společnosti CVC Partners, informovala sama firma. Podle deníku Gazeta Wyborcza (GW) má podnik hodnotu miliard zlotých. Mohla by to být jedna z největších primárních nabídek akcií (IPO) v Polsku za poslední desetiletí,

Oživení evropských IPO podnítily lepší podmínky na trhu a vyšší ceny akcií. Letos na burzách debutovaly švýcarská skupina Galderma, německý prodejce parfémů Douglas a španělská kosmetická skupina Puig. Sama společnost CVC vstoupila na burzu v dubnu.

U zrodu Žabky stál kontroverzní podnikatel Mariusz Świtalski. Povoláním je instalatér. Vyrůstal v sirotčinci vedeném jeptiškami. Později s přáteli z domova začal zakládat podniky, zprvu obchodoval s videokazetami.

Žabka vznikla v roce 1998 a dnes je jednou z nejznámějších polských značek s více než 10 500 prodejnami provozovanými ve formě franšíz. Její IPO by mohlo podpořit varšavskou burzu, která v posledních třech letech zaznamenala především přesuny z menší burzy NewConnect. Mohl by to být také jeden z největších burzovních debutů v nedávné historii Polska poté, co majitelé diskontního řetězce Pepco prodali v roce 2021 akcie v hodnotě 3,7 miliardy zlotých (zhruba 22 miliard korun) a IPO internetového tržiště Allegro v roce 2020 vyneslo 9,2 miliardy zlotých.

„Pro polskou burzu je určitě dobrou zprávou, že na polském trhu bude debutovat tak velká společnost,“ uvedl analytik Konrad Ksiezopolski ze společnosti Haitong. Dodal, že Žabka je jistým kandidátem na vstup do polského prestižního bluechipového indexu nejhodnotnějších firem.

Podle červnové zprávy Bloombergu by hodnota primární nabídky mohla činit v přepočtu 7,5 až osm miliard dolarů.

Téměř 2000 menších poboček Žabky pro rychlé nákupy koupila i se značkou v roce 2007 investiční skupina Penta a rozšířila je do České republiky. Penta Žabku prodala v roce 2011 za 400 milionů eur. Podnik přešel do rukou společnosti Mid Europa Partners. Fond CVC odkoupil síť v roce 2017, a to již za 1,1 miliardy eur. Česká síť prodejen Žabka je nyní součástí skupiny Tesco.

Žabka plánuje ve střednědobém horizontu otevírat více než 1000 prodejen ročně v Polsku i v Rumunsku, na jehož trh vstoupila nedávno. Do roku 2028 chce více než zdvojnásobit své tržby z loňského roku. V roce 2023 zvýšila tržby o 24 procent na 19,81 miliardy zlotých, zatímco upravený zisk EBITDA ((zisk před započtením úroků, daní a odpisů) stoupl o 17 procent na 2,83 miliardy zlotých. V první polovině letošního roku se tržby zvýšily o 21,5 procenta na 11,15 miliardy zlotých a upravený zisk EBITDA stoupl o 33,5 procenta na 1,4 miliardy zlotých.