Západ se bude vzpamatovávat pomaleji, vsadili jsme na asijské akcie, říká investorka Zychová | E15.cz

Zotavení globální ekonomiky podlomené letošní koronavirovou pandemií bude probíhat v jednotlivých částech světa rozdílným tempem. Investoři musejí zvážit, do kterých cenných papírů a v kterých zemích vloží své peníze. Současně by se měli obrnit proti případným výkyvům, kterým se burzy příští rok nejspíš nevyhnou, uvádí jedna z nejznámějších českých investorek Kateřina Zychová.

Letos část portfolia investovala do asijských akcií, z nichž zhruba třetinu představují čínské tituly obchodované ve Spojených státech. „Evropská a americká ekonomika se sice vzchopí, bude to ale trvat déle, než si teď mnozí myslí,“ říká zakladatelka a generální ředitelka investiční společnosti Verdi Capital v rozhovoru ze speciální série PFI Talks, který si můžete pustit ve formě videozáznamu či podcastu.

Podle Zychové čeká Čínu na rozdíl od evropských zemí a USA silný hospodářský růst. „Z krize se jim podařilo dostat velmi rychle a já očekávám, že makroekonomicky se teď Číně bude dařit,“ vysvětluje Zychová investice do firem, jako jsou čínská technologická skupina Tencent, tchajwanský výrobce počítačových procesorů Taiwan Semiconductor Manufacturing Company nebo New Oriental Education & Tech Group. Posledně jmenovaná společnost se mimo jiné zaměřuje na vzdělávací služby pro Číňany, kteří mají ambici přihlásit se na prestižní západní univerzity a neváhají za tyto kurzy platit.

Návrat evropské a americké ekonomiky k růstu nebude podle Zychové tak rychlý, jak mnozí investoři dnes očekávají. „Představa, že se vakcína do konce roku naočkuje milionům lidí, tím pádem se všechno rozvolní, do hospodářství budou plynout opět peníze ve velkém a od prvního čtvrtletí se pojede, jako by se nic nestalo, je podle mě lichá. Výpadek deseti měsíců, který tu byl v důsledku restriktivních opatření, bude v ekonomice vidět,“ říká žena, jež řídí investice v miliardách korun.

Pro další vývoj kapitálových trhů v USA a v Evropě bude rozhodující pokračování podpory ze strany centrálních bank a také fiskální stimuly jednotlivých vlád. Letos na jaře při třetím největším propadu akciových trhů v historii právě tyto kroky pomohly akciím k rychlému odrazu ode dna a návratu na rekordní úrovně. „Americká centrální banka jednoznačně vystoupila na podporu trhů a okamžitě jim začala dodávat likviditu. To byl pro mě a pro jiné odvážné investory signál toho, že se nebude opakovat rok 2008. Šlo o dobrý bod pro návrat na trhy po prudkých výprodejích,“ myslí si Zychová.

Rozhovor s Kateřinou Zychovou v podcastu je dostupný zde.

Na jaře společnost Verdi Capital přesunula části aktiv do hotovosti a korporátních dluhopisů. Z portfolia prodala například akcie společnosti Air Lease, jež se zabývá leasingem letadel. V současnosti jsou investice Verdi Capital na obvyklé úrovni, kdy je většina peněz vázána v akciovém portfoliu. „V listopadu jsme přidali cyklické a z pohledu valuace zajímavé tituly, jedním z nich je ropná společnost BP,“ popisuje situaci Zychová. Mezi 10 až 15 firem, které Verdi Capital v portfoliu obvykle má, nyní patří i biotechnologická společnost Vertex Pharmaceuticals, jež disponuje schválenými léky na cystickou fibrózu.

Naopak tituly, jako je banka BNP Paribas či provozovatel obchodních center Unibail-Rodamco-Westfield, už v portfoliu Verdi Capital po prudkém růstu nejsou, protože se Verdi rozhodla vybrat zisky a prostředky přemístit do jiných akcií, které vnímá jako perspektivnější. „Investoři, kteří na jaře prokázali zdravý rozum, spolehli se na fiskální podporu ekonomik ze strany vlád a šli naplno do cyklických jmen, jako jsou automobilky a banky, vydělali velmi rychle desítky procent. V rámci dekády to bylo bezprecendentní. Taková příležitost hned tak znovu nenastane,“ soudí Zychová.