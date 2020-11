Na trhu fúzí a akvizic je kromě internetových firem zájem třeba i o výrobce stavebnin | E15.cz

Igor Mesenský (52) Absolvent VŠE v Praze, obor management a účetnictví. Po studiu zahájil profesionální dráhu v Živnostenské bance. Byznys poradenství v oboru nákupů a prodejů firem se věnuje od roku 1994, kdy nastoupil do Creditanstalt Investment Bank a poté ve společnostech Expandia Finance a EY. V roce 2010 přešel do konzultantské společnosti TPA Horwath. Do KPMG nastoupil v roce 2018, kdy KPMG převzala celý jím vedený tým akvizičních poradců TPA. Mezi jeho zájmy patří motocykly, ragby a lyžování.