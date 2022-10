Zavedení investičního penzijního účtu odstraní dosavadní diskriminaci, říká šéfka AKAT | E15.cz

I přes letošní propady na světových akciových i dluhopisových trzích tuzemští investoři v masivnějších objemech nevyprodávají své investice v podílových fondech, říká v rozhovoru pro deník E15 ředitelka Asociace pro kapitálový trh Jana Brodani. V rozhovoru se rovněž vyjádřila k plánům vlády ohledně mimořádného zdanění některých velkých firem a také k oživenému plánu na zavedení daňově zvýhodněného investičního penzijního účtu. Ten by mohl být pro část investorů alternativou ke stávajícím penzijním fondům.

„Panické prodeje podílových listů nevidíme. Věřím, že je to díky tomu, že se Češi naučili pravidelně investovat,“ uvádí Brodani. „Je důležité nepodceňovat efekt pravidelných investic. Jedna věc je, že se tím způsobem lidé naučí investovat po malých částkách. A za druhé díky pravidelným investicím nereagují na každý výkyv na trzích, protože vědí, že investují dlouhodobě,“ dodává.

Investoři se zdrželi masových výprodejů

Podle ní tak jde vidět rozdíl oproti finanční krizi z let 2008 a 2009. Tehdy ještě nebyly pravidelné investice do podílových fondů tak rozšířené mezi tuzemskými domácnostmi, jako tomu je nyní. „Tehdy klienti po několik týdnů odprodávali investice. Letos žádné takové masové odkupy nezaznamenáváme. A naopak do fondů dál přitékají nové peníze,“ podotýká.

Na druhou stranu, situace na trzích může podle Brodani působit potíže investorům, kteří nakupovali akcie jednorázově na konci loňského či začátku letošního roku, kdy se ještě například hlavní americké burzovní indexy stále ještě pohybovaly na historicky rekordních úrovních. „Tito lidé nakoupili prakticky v nejvyšším bodě,“ říká.

Investiční penzijní účet by si lidé mohli zavést v roce 2024

Jako pozitivní krok vidí šéfka AKAT opětovné projednávání návrhu ministerstva financí o zavedení takzvaného investičního penzijního účtu. Ten se za minulé vlády Andreje Babiše dostal pod názvem účet dlouhodobých investic až do poslanecké sněmovny, byl dokonce dvakrát zařazen na program jednání, ale kvůli zdlouhavému projednávání jiných záležitostí ho Sněmovna nepřijala.

Přes investiční penzijní účet by si lidé mohli spořit na důchod, podobně jako tomu je nyní u penzijních fondů. Tento produkt umožní investovat třeba do akcií, dluhopisů, investičních fondů nebo do dalších investičních nástrojů a stejně jako na penzijní připojištění a životního pojištění se na něj bude vztahovat daňový odpočet.

„Počítáme s tím, že tento zákon bude účinný od roku 2024. I proto, že zákon je součástí programového prohlášení vlády. Jeho nepřijetí by byla velká škoda. Poprvé jsme s návrhem na investiční penzijní produkt přišli už v roce 2015, takže návrh je za těch sedm let prodiskutovaný opravdu důkladně,“ říká Brodani. Komplikace s přijetím nepředpokládá i vzhledem k tomu, že návrh nemá zásadní dopady pro státní rozpočet.

Zavedením investičního penzijního účtu se podle jejího názoru odstraní bariéra, která diskriminovala investiční sektor. „V minulosti se vybraly dva produkty, které byly daňově zvýhodněné. A u všech ostatních produktů jako by se řeklo: toto není způsob zajištění na penzi,“ poznamenává.

Případné zavedení investičního penzijního účtu se i přesto nezamlouvá Asociaci penzijních společností. Podle ní a jejích členů nemá smysl zavádět nový produkt, zvláště když už si lidé u fondů mohou vybrat dynamičtější investice.

Brodani však namítá, že investiční penzijní účet bude variantou pro lidi, kterým penzijní fondy nevyhovují, například svou předdefinovanou strategií. „A pro část lidí to může být doplněk k investování přes penzijní fond,“ dodává s tím, že penzijní fondy zůstávají i nadále základem třetího pilíře.

„Mimořádná daň znejistí investory“

Ředitelka Asociace pro kapitálový trh se rovněž vyjádřila k záměrům vlády na zavedení mimořádných daní pro energetické firmy či banky. Podle Brodani je legitimním právem každé vlády upravovat daně. Problém však vidí ve vnášení nejistoty mezi domácí i zahraniční investory.

„Pro finanční trhy je důležitá transparentnost a právní i daňová stabilita. Takže vláda by měla zohledňovat i vedlejší efekty jak samotného zdanění, tak i dopady diskuze, která návrhům na zdanění předchází,“ říká.