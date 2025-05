Jednašedesátiletá éra Warrena Buffetta tento víkend skončila. Legendární investor oznámil, že do konce roku opustí impérium Berkshire Hathaway. Jeho nástupcem bude dosavadní blízký spolupracovník Greg Abel. Věštec z Omahy dokázal něco, co je pro běžného investora takřka nepředstavitelné. Během zmíněných šesti dekád dokázal vydělávat investorům v průměru dvojnásobek výkonu Wall Street, celkové Buffettovo skóre je pak 5,5 milionu procent. Ani genialita Warrena Buffetta ale není bezbřehá. Přinejmenším v posledních desetiletích totiž dokázal překonávat trh jen díky jediné horké kartě.

Jak uvádí analytický účet @mkt_sentiment na síti X, například v období mezi léty 2004 až 2023 dosáhlo portfolio Berkshire Hathaway zhodnocení 542 procent, zatímco index S&P 500 „jen“ 537 procent. Bez akcií Apple by se nicméně situace obrátila a Buffettovo impérium by vydělalo „jen“ 442 procent.

Buffett přitom vstoupil do akcií Apple až v roce 2016, i tak to znamenalo výnosový zlom pro celé portfolio, které jinak zaostávalo za trhem. Jak opět spočítal @mkt_sentiment, kdyby Buffett akcie Apple nekoupil, vydělalo by portfolio mezi lety 2016 a 2023, jelikož o rok později se akcií začal Buffett začal zbavovat, jen 142 procent. Tedy téměř o pětinu méně než S&P 500.

„Mediální obraz investora Warrena Buffetta se podařil Berkshire lépe než vlastní výsledky investování. Akcie Apple koupila Berkshire minimálně o několik let později, než bylo nejvýhodnější období, technologie jim téměř úplně utekly,“ komentuje na síti X investorův výkon tuzemský podnikatel a investor Ondřej Tomek. I se započítáním výnosu z Apple je podle něho pro běžného investora výhodnější koupit si index S&P než akcie Berkshire. „Berkshire mi poslední dobou přišla více jako naditá peněženka s nízkou schopností chápat moderní byznys než výkonná investiční firma,“ kriticky dodává Tomek.

I kdyby posledních pár dekád Buffettovy vlády v Berkshire bylo o šťastné sázce na jediný titul, statistiky za jeho celkové působení ve firmě jsou ohromující. Zatímco S&P 500 vydělával v uplynulých jednašedesáti letech v průměru necelých deset procent ročně, Buffett dokázal vydělávat dvojnásobek. Dohromady to přitom díky exponenciálnímu růstu výnosu znamená extrémní rozdíl.

Zatímco celkově zhodnotila investice do S&P 500 včetně dividend zhruba o 39 tisíc procent, Buffett zvládl zdánlivé hausnumero: 5 502 284 procent. Prakticky to znamená následující. Investor, který před 61 lety vložil do indexu S&P 500 jedinou tisícovku dolarů, disponuje nyní 406 tisíci dolary. Pokud je ale svěřil Buffettovi, slaví nyní s více než osmapadesáti miliony dolarů na kontě, tedy s více než stočtyřicetinásobkem výkonu Wall Street.

V problémech zmítající se textilku Berkshire Hathaway Buffett postupně ovládl v první polovině šedesátých let. Její pořízení přitom paradoxně označil za svoji vůbec největší investorskou chybu. Stala se však základem stejnojmenného obřího konglomerátu s hodnotou 1,16 bilionu dolarů, rozkročeného napříč různými sektory americké ekonomiky, jenž z Buffetta učinil jednoho z nejbohatších lidí planety. Pojďme si připomenout základní fakta o jeho investičním impériu a strategické přístupy k investicím stojící za jeho letitými úspěchy.