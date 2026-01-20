Zlato láme další rekord. Obavy z Trumpových cel a sporu o Grónsko ženou cenu nad 4700 dolarů
- Zlato poprvé v historii překonalo hranici 4700 dolarů za unci, stříbro se také dostalo na rekordní úrovně.
- Investoři utíkají do bezpečných aktiv kvůli hrozbě nových amerických cel spojených se sporem o Grónsko.
- Růst cen drahých kovů podporují i nízké sazby, slabší dolar a silné nákupy centrálních bank.
Cena zlata dnes poprvé překonala hranici 4700 dolarů (zhruba 98 tisíc korun) za troyskou unci (oz; 31,1 gramu). Investoři přesunují peníze do bezpečných aktiv kvůli přetrvávajícím obavám ohledně víkendového oznámení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že v rámci snahy o převzetí Grónska uvalí dodatečná cla na některé evropské země. Cena stříbra dnes vystoupila až na nové rekordní maximum v blízkosti 95 dolarů za unci, později však klesla.
Cena zlata vykazovala kolem 7:45 SEČ nárůst o zhruba 0,8 procenta a pohybovala se v blízkosti 4710 dolarů za unci. „Trumpův agresivní přístup k mezinárodním záležitostem a jeho touha vidět nižší úrokové sazby jsou pro drahé kovy velmi příznivé,“ uvedl Tim Waterer ze společnosti KCM Trade.
Nová cla
Trump v sobotu oznámil, že hodlá od 1. února uvalit dodatečné desetiprocentní clo na Dánsko, Švédsko, Francii, Německo, Nizozemsko a Finsko, které jsou členy EU, a také na Británii a Norsko. Tyto země se podle Trumpa postavily proti jeho přání získat Grónsko. Pokud nebude ani do června dosaženo takové dohody, aby mohly Spojené státy Grónsko získat, pak se clo podle Trumpa zvýší až na 25 procent.
Evropská komise v pondělí uvedla, že EU by se chtěla vyhnout eskalaci sporu s USA a najít řešení, ale v případě zavedení cel je připravena podniknout odvetná opatření.
Investoři zlato vnímají jako bezpečné útočiště v dobách nejistoty. Za celý loňský rok se cena kovu zvýšila o 64 procent. Kromě geopolitického napětí přispěly k růstu ceny zlata i pokračující nákupy ze strany centrálních bank, nižší úrokové sazby a slabší kurz dolaru.
Nízké úrokové sazby jsou pro cenu zlata příznivé, protože zmírňují jeho nevýhodu proti investicím, které přinášejí výnos, jako jsou například dluhopisy. Slabší dolar pak snižuje ceny zlata a dalších komodit z pohledu držitelů ostatních měn, což obvykle podporuje poptávku.