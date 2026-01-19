Grónsko jednoznačně podpořit nemůžeme, řekl Babiš. Kvůli sporu si koupil glóbus
- Premiér Babiš nevyjádřil jednoznačnou podporu ČR Grónsku a zdůraznil, že v rámci NATO by se měly upřednostnit dohody a nikoliv střety.
- Kvůli sporu kolem Grónska a hrozbám amerických cel se ve čtvrtek sejde Evropská rada, na níž ČR bude zastupovat právě Babiš.
- Nový předseda ODS Kupka vyzval vládu, aby se jasně postavila za evropské spojence, zatímco Trump hrozí zvýšením cel, pokud se dohoda o ostrově neuzavře.
Premiér Andrej Babiš (ANO) v pondělí na dotaz, zda může za českou vládu jednoznačně říct, že ČR stojí za Grónskem, uvedl, že nemůže. V rámci Severoatlantické aliance (NATO) jsou lídrem Spojené státy a střety jsou kontraproduktivní, dodal. Kvůli poslednímu dění kolem Grónska a v souvislosti s hrozbami amerického prezidenta Donalda Trumpa se ve čtvrtek sejde Evropská rada, ČR na ní bude zastupovat právě Babiš.
„My určitě preferujeme, aby došlo k dohodě v rámci aliance. Bylo by velice nešťastné, aby zkrátka došlo k nějakým soubojům,“ řekl Babiš. Uvedl, že si koupil kvůli sporu velký krásný glóbus za 15 tisíc korun, aby přesně viděl, kde Grónsko leží. „Ten Orešnik by letěl z Ruska na Bílý dům 26 minut a 11. minuta je právě nad Grónském, takže ty argumenty prezidenta Trumpa o Číně a Rusku jsou relevantní, ale zkrátka je třeba se domluvit. Nějaké výzvy nebo deklarace jsou o ničem,“ uvedl s odkazem na ruskou nadzvukovou balistickou střelu.
Nový předseda ODS Martin Kupka na tiskové konferenci vyzval vládu, aby se ohledně Grónska jednoznačně postavila za evropské státy a spojence Česka. ČR podle něj má sehrát jasnou a srozumitelnou roli a stát za Grónskem a Dánskem.
Trump v sobotu oznámil, že od 1. února zvyšuje dovozní cla pro osm evropských států a že tato cla budou platit, dokud Spojené státy neuzavřou dohodu o koupi Grónska od Dánska. Dodatečná desetiprocentní cla se mají vztahovat na veškeré zboží dovážené do USA ze zemí, které se postavily proti Trumpovu přání tento arktický ostrov získat - tedy z Dánska, Norska, Švédska, Francie, Německa, Británie, Nizozemska a z Finska.
Tyto země v neděli ve společném prohlášení varovaly, že hrozby zavádění cel ze strany Spojených států narušují transatlantické vztahy a mohou způsobit nebezpečnou spirálu eskalace. Aktuálně platí od léta pro většinu exportu z EU do USA patnáctiprocentní clo. Trump pohrozil, že pokud dohoda o Grónsku nebude uzavřena do 1. června, zvýší se od tohoto data dodatečná cla pro uvedených osm zemí z deseti na 25 procent.
Trump je podle Babiše obchodník. „Zažili jsme situaci, kdy chtěl uvalit cla až 50 procent, potom z toho vycouval, potom udělal dohodu s Kanadou a Mexikem,“ řekl premiér. „Pravděpodobně používá stejnou taktiku, kdy dá do prostoru nějaký návrh, který potom bere jako výkop na jednání,“ míní. Česká vláda je podle Babiše příznivcem toho, aby se našel způsob, jak s ním vyjednávat a věc vyřešit.